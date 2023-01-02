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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Ливерпуль
Брентфорд - Ливерпуль: обзор матча 02 января 2023
Брентфорд
02.01.2023, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
19'
И. Конате (АГ)
42'
Й. Висса
84'
Б. Мбемо
50'
А. Окслэд-Чемберлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Ливерпуль
Замена
М. Серенсен
️️️️
Р. Генри
90'
+6
Замена
С. Каньос
️️️️
Б. Мбемо
88'
Замена
С. Годдос
️️️️
В. Янельт
87'
ГОЛ! 3:1!
Б. Мбемо
84'
83'
Замена
К. Джонс
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Йенсен
74'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
Й. Висса
74'
73'
Желтая карточка
Д. Нуньес
57'
Желтая карточка
Т. Алькантара
50'
ГОЛ! 2:1!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
46'
Замена
Ж. Матип
️️️️
В. ван Дейк
46'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
46'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Х. Эллиот
ГОЛ! 2:0!
Й. Висса
Пас отдал
М. Йенсен
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Конате
19'
9'
Желтая карточка
Х. Эллиот
Желтая карточка
Занка
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
14
Райан Тревитт
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
3-3-2-2
1
Райя
25
Занка
2
Пайннок
15
Ми
3
Генри
27
Янельт
2
Расмуссен
8
Йенсен
23
Нергор
9
Висса
19
Мбемо
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
33
Цимикас
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
6
Алькантара
10
Салах
10
Эллиот
29
Нуньес
3
Генри
22
Серенсен
22
Серенсен
3
Генри
8
Йенсен
10
Да Силва
10
Да Силва
8
Йенсен
27
Янельт
7
Годдос
7
Годдос
27
Янельт
9
Висса
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
9
Висса
19
Мбемо
7
Каньос
7
Каньос
19
Мбемо
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
4
ван Дейк
32
Матип
32
Матип
4
ван Дейк
10
Эллиот
8
Кейта
8
Кейта
10
Эллиот
21
Окслэд-Чемберлен
21
Джонс
21
Джонс
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Брентфорд
Ливерпуль
1
Томас Стракоша
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Брентфорд - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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