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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Труа
Страсбур - Труа: обзор матча 02 января 2023
Страсбур
02.01.2023, понедельник, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 3
Завершен
Труа
41'
Х. Диалло
54'
И. Дукуре
16'
Р. Рипар
20'
Р. Лопеш
78'
Х. Шавалерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Труа
Замена
И. Сиссоко
️️️️
С. Прсич
83'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
Ж. Беллегард
83'
80'
Замена
Т. Дингом
️️️️
Р. Лопеш
78'
ГОЛ! 2:3!
Х. Шавалерен
Пас отдал
Р. Лопеш
73'
Замена
Ф. Тардье
️️️️
Р. Рипар
73'
Замена
И. Угбо
️️️️
Р. Куаме
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
И. Дукуре
73'
70'
Желтая карточка
Т. Бальде
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Диарра
67'
61'
Желтая карточка
Я. Ларуки
Желтая карточка
И. Дукуре
59'
55'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
В. Одобер
ГОЛ! 2:2!
И. Дукуре
Пас отдал
Ж. Беллегард
54'
ГОЛ! 1:2!
Х. Диалло
Пас отдал
Ж. Беллегард
41'
20'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лопеш
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Рипар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Том Сеттель
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Селс
6
Дукуре
4
Джику
5
Ньямси
5
Перрен
19
Диарра
27
Беллегард
14
Прсич
28
Томассон
19
Ажорк
13
Диалло
3-3-1-3
1
Лиш
19
Бальде
21
Салмье
14
Палмер-Браун
5
Брус
7
Шавалерен
5
Конте
26
Куаме
9
Рипар
9
Лопеш
28
Одобер
6
Дукуре
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
6
Дукуре
14
Прсич
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Прсич
27
Беллегард
14
Аолу
14
Аолу
27
Беллегард
19
Диарра
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Диарра
28
Одобер
76
Ларуки
76
Ларуки
28
Одобер
9
Рипар
5
Тардье
5
Тардье
9
Рипар
9
Лопеш
5
Дингом
5
Дингом
9
Лопеш
26
Куаме
99
Угбо
99
Угбо
26
Куаме
Остались в запасе
Страсбур
Труа
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Том Сеттель
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
40
Жесси Мулен
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Марлос Морено
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Том Сеттель
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Марлос Морено
ЦФ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Страсбур - Труа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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