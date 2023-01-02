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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Халл Сити
Уиган Атлетик - Халл Сити: обзор матча 02 января 2023
Уиган Атлетик
02.01.2023, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 4
Завершен
Халл Сити
63'
Н. Бродхед
15'
Д. Гривз
78'
О. Эступиньян
85'
Т. Смит
90+1'
Т. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Халл Сити
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Т. Смит
Пас отдал
Р. Слатер
90'
Желтая карточка
Д. Гривз
85'
ГОЛ! 1:3!
Т. Смит
Пас отдал
Ш. МакЛафлин
83'
Замена
Л. Койл
️️️️
О. Эступиньян
83'
Замена
Т. Фигейреду
️️️️
С. Кристи
78'
ГОЛ! 1:2!
О. Эступиньян
75'
Замена
О. Туфан
️️️️
Ж. Мишель Сери
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Д. Беннетт
75'
68'
Замена
Р. Вудс
️️️️
Р. Лонгман
ГОЛ! 1:1!
Н. Бродхед
Пас отдал
Д. МакКлин
63'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Э. Флетчер
55'
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Д. Кузинс
55'
46'
Замена
Т. Смит
️️️️
А. Саядманеш
Замена
Н. Бродхед
️️️️
К. Лэнг
46'
Желтая карточка
К. Тилт
42'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гривз
Пас отдал
А. Саядманеш
6'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Коло Туре
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
9
Джош Магеннис
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
4-3-1-2
32
Джонс
6
Уотмоу
16
Тилт
12
Беннетт
24
Ньямб
24
Кузинс
16
МакКлин
8
Пауэр
10
Лэнг
11
Флетчер
18
Кин
4-1-2-1-2
13
Ингрэм
5
Джонс
3
Гривз
29
Кристи
15
МакЛафлин
27
Слатер
14
Сери
5
Доэрти
47
Лонгман
19
Эступиньян
17
Саядманеш
24
Кузинс
4
Нэйлор
4
Нэйлор
24
Кузинс
11
Флетчер
19
Осгор
19
Осгор
11
Флетчер
12
Беннетт
9
Магеннис
9
Магеннис
12
Беннетт
10
Лэнг
33
Бродхед
33
Бродхед
10
Лэнг
29
Кристи
2
Фигейреду
2
Фигейреду
29
Кристи
19
Эступиньян
2
Койл
2
Койл
19
Эступиньян
14
Сери
11
Туфан
11
Туфан
14
Сери
47
Лонгман
18
Вудс
18
Вудс
47
Лонгман
17
Саядманеш
29
Смит
29
Смит
17
Саядманеш
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Халл Сити
13
Бен Амос
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
Главный тренер
Коло Туре
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Коло Туре
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Уиган Атлетик - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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