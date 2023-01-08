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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Панатинаикос
АЕК - Панатинаикос: обзор матча 08 января 2023
АЕК
08.01.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Панатинаикос
68'
О. Пинеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Панатинаикос
Замена
Г. Митоглу
️️️️
С. Араухо
90'
+12
Пенальти не реализован!
Л. Гарсия
90'
+9
90'
+6
Желтая карточка
Х. Магнуссон
Замена
П. Фернандес
️️️️
О. Пинеда
90'
89'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Я. Коцирас
89'
Замена
Э. Цокай
️️️️
Р. Перес
Замена
С. Цубер
️️️️
Н. Амрабат
81'
69'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Д. Курбелис
68'
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
Желтая карточка
Д. Сидибе
68'
ГОЛ! 1:0!
О. Пинеда
Пас отдал
С. Араухо
68'
Желтая карточка
Л. Гарсия
60'
56'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Б. Вербич
45'
+2
Желтая карточка
Б. Вербич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
4-1-1-1-3
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
21
Вида
2
Мукуди
19
Сидибе
16
Йонссон
4
Шиманьски
25
Пинеда
21
Араухо
39
Амрабат
99
Гарсия
3-3-3-1
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Шенкевельд
32
Магнуссон
27
Хуанкар
6
Курбелис
21
Перес
34
Паласиос
11
Бернард
7
Вербич
99
Шпорар
21
Араухо
24
Митоглу
24
Митоглу
21
Араухо
39
Амрабат
7
Цубер
7
Цубер
39
Амрабат
25
Пинеда
22
Фернандес
22
Фернандес
25
Пинеда
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
21
Перес
6
Цокай
6
Цокай
21
Перес
7
Вербич
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
7
Вербич
6
Курбелис
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
6
Курбелис
Остались в запасе
АЕК
Панатинаикос
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча АЕК - Панатинаикос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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