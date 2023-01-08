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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ланьон - Тулуза
Ланьон - Тулуза: обзор матча 08 января 2023
Ланьон
08.01.2023, воскресенье, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 7
Завершен
Тулуза
36'
К. Хауг (АГ)
12'
Н. Скитта
32'
Я. Беграуи
39'
Т. Даллинга
57'
В. Бирманчевич
66'
D. Boisvilliers (АГ)
75'
Т. Даллинга
81'
С. Спирингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ланьон - Тулуза
Конец матча
81'
ГОЛ! 1:7!
С. Спирингс
Замена
A. Normand
️️️️
R. Le Méhauté
78'
76'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Т. Даллинга
76'
Замена
К. Мависса Элеби
️️️️
В. Каманци
75'
ГОЛ! 1:6!
Т. Даллинга
Замена
M. David
️️️️
T. Jan
69'
Замена
L. Morin
️️️️
J. Le Bourdoulous
68'
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:5!
D. Boisvilliers
63'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
Б. Дежегере
62'
Замена
С. Спирингс
️️️️
Т. Циггарас
62'
Замена
А. Руо
️️️️
Р. Николайсен
57'
ГОЛ! 1:4!
В. Бирманчевич
Второй тайм
39'
ГОЛ! 1:3!
Т. Даллинга
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
К. Хауг
36'
32'
ГОЛ! 0:2!
Я. Беграуи
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Скитта
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланьон
1
Florian Piolot
ВР
2
Antoine Guiziou
ЦЗ
5
Damien Boisvilliers
ЦЗ
4
Thibaut Le Danvezet
ЦЗ
3
Florian Kerger
ЦЗ
8
Romain Le Méhauté
ЦП
10
Junior Vidot
ЦП
6
Julien Le Bourdoulous
ЦП
10
Karim Achahbar
ЦФ
11
Steve Devaux
ЦФ
7
Tom Jan
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
15
Натан Скитта
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ланьон
16
Baptiste Davaï
ВР
19
Amaud Mauve
ЦЗ
15
Mewan Le Bonniec
ЦЗ
12
Antoine Nugent
ЦП
14
Louka Morin
ЦП
15
Maxime David
ЦФ
18
Alexandre Normand
ЦФ
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
45
Адо Онаиву
ЦФ
4-3-3
1
2
4
3
5
8
10
6
7
11
10
4-2-2-2
1
Хауг
12
Каманци
2
Николайсен
2
Кошта
6
Занден
19
Дежегере
5
Циггарас
15
Скитта
7
Бирманчевич
27
Даллинга
14
Беграуи
6
14
14
6
7
15
15
7
8
18
18
8
2
Николайсен
24
Руо
24
Руо
2
Николайсен
12
Каманци
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
12
Каманци
19
Дежегере
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
5
Циггарас
6
Спирингс
6
Спирингс
5
Циггарас
27
Даллинга
45
Онаиву
45
Онаиву
27
Даллинга
Остались в запасе
Ланьон
Тулуза
16
Baptiste Davaï
ВР
19
Amaud Mauve
ЦЗ
15
Mewan Le Bonniec
ЦЗ
12
Antoine Nugent
ЦП
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
16
Baptiste Davaï
ВР
19
Amaud Mauve
ЦЗ
15
Mewan Le Bonniec
ЦЗ
12
Antoine Nugent
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ланьон - Тулуза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ланьон
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланьон
1 : 7
08.01.2023
Тулуза
Тулуза
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
- : -
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 2
12.09.2026
Тулуза
Информация о матче
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