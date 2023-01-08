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Расписание матчей
Франция. Кубок
Юра Суд - Аяччо
Юра Суд - Аяччо: обзор матча 08 января 2023
Юра Суд
08.01.2023, воскресенье, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Аяччо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Юра Суд - Аяччо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Юра Суд
Франция. Кубок, 1/32 финала
Юра Суд
1 : 2
08.01.2023
Аяччо
Франция. Кубок, 1/16 финала
Юра Суд
1 : 4
02.01.2022
Сент-Этьен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Юра Суд
5 : 2
18.12.2021
Сен-Дени
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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2023.10.23 22:18
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2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
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