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Расписание матчей
Франция. Кубок
Юра Суд - Сен-Дени
Юра Суд - Сен-Дени: обзор матча 18 декабря 2021
Юра Суд
18.12.2021, суббота, 18:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
5 : 2
Завершен
Сен-Дени
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Юра Суд - Сен-Дени
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Юра Суд
Франция. Кубок, 1/32 финала
Юра Суд
1 : 2
08.01.2023
Аяччо
Франция. Кубок, 1/16 финала
Юра Суд
1 : 4
02.01.2022
Сент-Этьен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Юра Суд
5 : 2
18.12.2021
Сен-Дени
Сен-Дени
Франция. Кубок, 1/32 финала
Див-Кабур
2 : 0
21.12.2024
Сен-Дени
Франция. Кубок, 1/32 финала
Юра Суд
5 : 2
18.12.2021
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