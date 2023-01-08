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Расписание матчей
Франция. Кубок
Авуан - Вьерзон
Авуан - Вьерзон: обзор матча 08 января 2023
Авуан
08.01.2023, воскресенье, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Вьерзон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Авуан - Вьерзон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Авуан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авуан
0 : 3
06.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авуан
1 : 2
08.01.2023
Вьерзон
Вьерзон
Франция. Кубок, 1/8 финала
Вьерзон
0 : 1
08.02.2023
Гренобль
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ле-Пюи
0 : 0
22.01.2023
Вьерзон
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авуан
1 : 2
08.01.2023
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