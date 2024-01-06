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Расписание матчей
Франция. Кубок
Авуан - Страсбур
Авуан - Страсбур: обзор матча 06 января 2024
Авуан
06.01.2024, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Страсбур
14'
К. Гамейро
17'
М. Сахи Дьон
73'
М. Сахи Дьон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Авуан - Страсбур
76'
Замена
Д. Баква
️️️️
М. Сахи Дьон
73'
ГОЛ! 0:3!
М. Сахи Дьон
63'
Замена
Ф. Жилберт
️️️️
М. Сенайя
17'
ГОЛ! 0:2!
М. Сахи Дьон
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авуан
3
Yanis Si Mohammed
ЦЗ
6
Abdelnour Soualhia
ЦЗ
2
Vincent Louves
(К)
ЦЗ
11
Simon Fivet
ЦП
10
Vilmy Lemboma
ЦП
8
Joël Bayilu Bonyonya
ЦП
6
Florent Gache
ЦП
9
Houari Djemel
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
14
Стивен Базея
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Кевин Гамейро
(К)
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Авуан
16
Nicolas Pistol
ВР
18
Franck Essis
ЦЗ
13
Georges Tchouzoue
ЦЗ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Том Сеттель
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
18
Жереми Себа
ЦП
7
Дилан Баква
ЦФ
3-4-1
3
6
2
11
8
6
10
9
4-2-1-1-2
36
Беллааруш
29
Сенайя
21
Силла
14
Базея
23
Соболь
28
Сиссоко
19
Диарра
8
Деменге
20
Габриэль
80
Дьон
9
Гамейро
29
Сенайя
24
Жилберт
24
Жилберт
29
Сенайя
80
Дьон
7
Баква
7
Баква
80
Дьон
Остались в запасе
Авуан
Страсбур
16
Nicolas Pistol
ВР
18
Franck Essis
ЦЗ
13
Georges Tchouzoue
ЦЗ
26
Матс Селс
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
18
Жереми Себа
ЦП
19
Том Сеттель
ЛВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
16
Nicolas Pistol
ВР
18
Franck Essis
ЦЗ
13
Georges Tchouzoue
ЦЗ
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
18
Жереми Себа
ЦП
19
Том Сеттель
ЛВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Авуан - Страсбур
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
6
Офсайды
1
0
Количество передач
245
653
Сейвы
6
3
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Авуан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авуан
0 : 3
06.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авуан
1 : 2
08.01.2023
Вьерзон
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
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