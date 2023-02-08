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Расписание матчей
Франция. Кубок
Вьерзон - Гренобль
Вьерзон - Гренобль: обзор матча 08 февраля 2023
Вьерзон
08.02.2023, среда, 20:15
Франция. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Гренобль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Вьерзон - Гренобль
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0
0
Матчи команд
Вьерзон
Франция. Кубок, 1/8 финала
Вьерзон
0 : 1
08.02.2023
Гренобль
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ле-Пюи
0 : 0
22.01.2023
Вьерзон
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авуан
1 : 2
08.01.2023
Вьерзон
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
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Гренобль
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2021.02.10 16:26
1
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
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