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Расписание матчей
Франция. Кубок
Дюнкерк - Осер
Дюнкерк - Осер: обзор матча 08 января 2023
Дюнкерк
08.01.2023, воскресенье, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Осер
5'
S. Baghdadi
68'
A. Ipiélé
19'
Р. Равелосон
35'
Р. Равелосон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Осер
ГОЛ!
Б. Туре
4:5
ГОЛ!
R. Ghrieb
4:4
ГОЛ!
Г. Перрен
3:4
ГОЛ!
Ж. Жанвье
3:3
ГОЛ!
A. Ipiélé
3:2
ГОЛ!
Жубал
2:2
ГОЛ!
Й. Билинги
2:1
ГОЛ!
М. Ньянг
1:1
ГОЛ!
S. Baghdadi
1:0
Замена
F. Mbemba
️️️️
А. Ба-Си
84'
79'
Замена
Д. Менса
️️️️
Р. Равелосон
78'
Замена
Х. Сахи
️️️️
Ю. М'Чангама
ГОЛ! 2:2!
A. Ipiélé
68'
65'
Замена
Г. Перрен
️️️️
М. Отре
65'
Замена
А. Зедадка
️️️️
И. Туре
65'
Замена
М. Ньянг
️️️️
М. Аблин
Замена
A. Ipiélé
️️️️
C. Senneville
63'
Замена
L. Pierre
️️️️
T. Keita
62'
Замена
R. Ghrieb
️️️️
E. Bardeli
62'
43'
Желтая карточка
Г. Эйн
35'
ГОЛ! 1:2!
Р. Равелосон
Пас отдал
М. Отре
Желтая карточка
T. Keita
33'
Желтая карточка
D. Thiam
25'
19'
ГОЛ! 1:1!
Р. Равелосон
ГОЛ! 1:0!
S. Baghdadi
Пас отдал
А. Ба-Си
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
18
Demba Thiam
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
3
Yannick M'Bone
ЦЗ
24
Geoffrey Kondo
ЦП
77
Амаду Ба-Си
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
44
Tidiane Keita
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Осер
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Дюнкерк
3
Driss Trichard
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
19
Leverton Pierre
ЦП
1
Sullivan Péan
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
20
Freddy Mbemba
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
3-5-2
16
18
28
Билинги
3
77
Ба-Си
20
18
44
24
5
12
3-2-2-1-2
16
Леон
17
Жанвье
55
Туре
5
Жубал
20
Туре
22
Равелосон
10
М'Чангама
23
Отре
7
Эйн
11
Аблин
10
Да Кошта
44
19
19
44
18
7
7
18
77
Ба-Си
20
20
77
Ба-Си
12
27
27
12
22
Равелосон
14
Менса
14
Менса
22
Равелосон
55
Туре
80
Зедадка
80
Зедадка
55
Туре
10
М'Чангама
29
Сахи
29
Сахи
10
М'Чангама
23
Отре
28
Перрен
28
Перрен
23
Отре
11
Аблин
99
Ньянг
99
Ньянг
11
Аблин
Остались в запасе
Дюнкерк
Осер
3
Driss Trichard
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
1
Sullivan Péan
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
56
Бенуа Костиль
ВР
9
Лассине Синайоко
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
3
Driss Trichard
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
1
Sullivan Péan
ЦФ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
9
Лассине Синайоко
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Дюнкерк - Осер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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