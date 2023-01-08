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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Юнион СЖ
Андерлехт - Юнион СЖ: обзор матча 08 января 2023
Андерлехт
08.01.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Юнион СЖ
64'
Ф. Силва
81'
К. Пуэртас
87'
С. Линен
90'
С. Адингра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Юнион СЖ
90'
ГОЛ! 1:3!
С. Адингра
Пас отдал
В. Бонифаци
87'
ГОЛ! 1:2!
С. Линен
Желтая карточка
Ф. Амузу
85'
Замена
М. Кана
️️️️
К. Сарделла
82'
Замена
А. Требель
️️️️
А. Диавара
82'
81'
ГОЛ! 1:1!
К. Пуэртас
Пас отдал
С. Линен
Желтая карточка
К. Сарделла
80'
78'
Замена
К. Терхо
️️️️
Л. Амани
78'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
И. Кандусс
78'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
Д. Ванзейр
Замена
Б. Раман
️️️️
Ф. Силва
70'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Силва
Пас отдал
Ф. Амузу
64'
62'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Б. Ньивкоп
62'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
У. Эль-Аззузи
45'
Желтая карточка
И. Кандусс
Желтая карточка
Я. Вертонген
45'
42'
Желтая карточка
К. Берджесс
Желтая карточка
А. Диавара
38'
Желтая карточка
М. Ашимеру
20'
12'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
Замена
К. Сарделла
️️️️
Л. Рафаэлов
12'
Красная карточка
М. Н'Диайе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
55
Марко Кана
ОП
16
Адриан Требель
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
4-1-4-1
1
Вербрюгген
16
Н'Диайе
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
24
Диавара
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
9
Амузу
16
Версхарен
21
Силва
3-1-3-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
17
Эль-Аззузи
44
Линен
10
Амани
2
Ньивкоп
7
Адингра
22
Бонифаци
13
Ванзейр
11
Рафаэлов
54
Сарделла
54
Сарделла
11
Рафаэлов
Сарделла
55
Кана
55
Кана
Сарделла
24
Диавара
16
Требель
16
Требель
24
Диавара
21
Силва
14
Раман
14
Раман
21
Силва
27
Кандусс
19
Франсуа
19
Франсуа
27
Кандусс
2
Ньивкоп
21
Пуэртас
21
Пуэртас
2
Ньивкоп
17
Эль-Аззузи
94
Лапуссен
94
Лапуссен
17
Эль-Аззузи
10
Амани
17
Терхо
17
Терхо
10
Амани
13
Ванзейр
9
Нильссон
9
Нильссон
13
Ванзейр
Остались в запасе
Андерлехт
Юнион СЖ
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Андерлехт - Юнион СЖ
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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