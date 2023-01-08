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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Спортинг
Маритиму - Спортинг: обзор матча 08 января 2023
Маритиму
08.01.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
56'
К. Винк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Спортинг
Желтая карточка
М. Карне
90'
+6
Желтая карточка
М. Москера
87'
Замена
Паулиньо
️️️️
К. Винк
86'
Замена
Ф. Шина
️️️️
А. Видигаль
86'
Желтая карточка
А. Видигаль
85'
84'
Желтая карточка
Паулинью
81'
Желтая карточка
П. Порро
Замена
Э. Коста
️️️️
Л. Перейра
77'
75'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
М. Эдвардс
75'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
С. Коатес
73'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
Замена
С. Бельтраме
️️️️
R. Brito
69'
Замена
Х. Рамирес
️️️️
П. Лиза
69'
65'
Замена
Рочинья
️️️️
М. Фернандеш
Желтая карточка
R. Brito
60'
57'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
А. Гомес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Винк
56'
12'
Желтая карточка
М. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
87
Витор Коста
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
21
Жоао Афонсо
ОП
8
Хадаш
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
30
Перси Лиза
ЦФ
3
Мойзес Москера
ЦФ
31
Марсело Карне
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
12
Эдгар Коста
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
14
Stanley Kanu
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
3-1-2-2-3
87
Коста
2
Винк
4
Коста
21
Афонсо
8
Хадаш
8
7
Видигаль
38
Перейра
31
Карне
3
Москера
30
Лиза
4-1-3-2
1
Адан
23
Порро
4
Коатес
2
Рейс
25
Инасиу
5
Угарте
10
Эдвардс
18
Фернандеш
11
Гомес
7
Тринкау
26
Паулинью
7
Видигаль
45
Шина
45
Шина
7
Видигаль
2
Винк
27
Паулиньо
27
Паулиньо
2
Винк
38
Перейра
12
Коста
12
Коста
38
Перейра
30
Лиза
19
Рамирес
19
Рамирес
30
Лиза
8
10
Бельтраме
10
Бельтраме
8
4
Коатес
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
4
Коатес
10
Эдвардс
77
Кабрал
77
Кабрал
10
Эдвардс
11
Гомес
11
Сантуш
11
Сантуш
11
Гомес
18
Фернандеш
10
Рочинья
10
Рочинья
18
Фернандеш
Остались в запасе
Маритиму
Спортинг
55
Мигель Силва
ВР
14
Stanley Kanu
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
14
Stanley Kanu
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Маритиму - Спортинг
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
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