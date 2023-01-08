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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Рейнджерс
Данди Юнайтед - Рейнджерс: обзор матча 08 января 2023
Данди Юнайтед
08.01.2023, воскресенье, 19:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
54'
Ф. Сакала
57'
М. Тилльман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Рейнджерс
90'
+1
Замена
А. Дивайн
️️️️
Б. Баришич
90'
+1
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Кент
Замена
A. Meekison
️️️️
Д. Левитт
90'
+1
78'
Замена
К. Руф
️️️️
М. Тилльман
Замена
Т. Уотт
️️️️
С. Флетчер
75'
71'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Ф. Сакала
Замена
A. Djoum
️️️️
C. Sibbald
67'
57'
ГОЛ! 0:2!
М. Тилльман
54'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сакала
Пас отдал
Р. Джек
46'
Замена
А. Морелос
️️️️
А. Чолак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
4-2-4
1
16
Бехич
33
10
25
Эдвардс
63
Левитт
6
Харкс
45
26
Флетчер
2
33
4-2-2-2
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Дэвис
6
Голдсон
3
Баришич
6
Ландстрем
8
Джек
10
Тилльман
77
Кент
10
Сакала
14
Чолак
10
10
10
10
63
Левитт
10
10
63
Левитт
26
Флетчер
32
Уотт
32
Уотт
26
Флетчер
3
Баришич
21
Дивайн
21
Дивайн
3
Баришич
10
Сакала
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Сакала
77
Кент
11
Райт
11
Райт
77
Кент
10
Тилльман
7
Руф
7
Руф
10
Тилльман
14
Чолак
9
Морелос
9
Морелос
14
Чолак
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Рейнджерс
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
16
Rory Macleod
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
16
Rory Macleod
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Данди Юнайтед - Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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