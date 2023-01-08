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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ла-Шатеньере - Лорьян
Ла-Шатеньере - Лорьян: обзор матча 08 января 2023
Ла-Шатеньере
08.01.2023, воскресенье, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 6
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ла-Шатеньере - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ла-Шатеньере
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ла-Шатеньере
0 : 6
08.01.2023
Лорьян
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
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