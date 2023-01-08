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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 08 января 2023
Манчестер Сити
08.01.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 3 раунд
4 : 0
Завершен
Челси
23'
Р. Марез
30'
Х. Альварес (П)
38'
Ф. Фоден
85'
Р. Марез (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Челси
Желтая карточка
Ж. Канселу
87'
Замена
Р. Льюис
️️️️
Б. Силва
86'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Р. Марез
85'
73'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
М. Маунт
Желтая карточка
Б. Силва
70'
63'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
Х. Зиеш
63'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Жоржиньо
62'
Желтая карточка
К. Галлахер
Замена
Ж. Канселу
️️️️
С. Гомес
58'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
58'
Желтая карточка
Родри
54'
46'
Замена
Д. Закария
️️️️
К. Хаверц
46'
Замена
Д. Фофана
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ! 3:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Уокер
38'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Альварес
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Марез
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
13
Кепа
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Льюис Холл
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
17
Гомес
28
Аканджи
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
26
Марез
19
Альварес
10
Палмер
3-4-2-1
13
Кепа
6
Хамфрис
3
Кулибали
27
Чалоба
8
Ковачич
21
Жоржиньо
8
Галлахер
3
Холл
22
Зиеш
7
Маунт
29
Хаверц
17
Гомес
2
Канселу
2
Канселу
17
Гомес
20
Силва
82
Льюис
82
Льюис
20
Силва
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
21
Жоржиньо
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
29
Хаверц
6
Закария
6
Закария
29
Хаверц
7
Маунт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
7
Маунт
22
Зиеш
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
22
Зиеш
8
Ковачич
27
Фофана
27
Фофана
8
Ковачич
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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