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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Кортрейк
Оуд-Хеверли - Кортрейк: обзор матча 08 января 2023
Оуд-Хеверли
08.01.2023, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Кортрейк
9'
М. Аль-Тамари
76'
Л. Патрис
43'
Ф. Авенатти
51'
А. Сыч
90+2'
Ф. Авенатти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Кортрейк
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Ф. Авенатти
81'
Замена
М. Регали
️️️️
П. Хабиб Гуйе
Желтая карточка
Ф. Рикка
78'
ГОЛ! 2:2!
Л. Патрис
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
76'
75'
Замена
М. Васински
️️️️
С. Танака
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
С. Кийин
69'
Замена
Й. Дом
️️️️
М. Кейта
69'
52'
Желтая карточка
А. Сыч
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Сыч
Пас отдал
Ф. Селемани
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Селемани
43'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Авенатти
Пас отдал
А. Сыч
39'
Желтая карточка
С. Лончар
Замена
С. Схрайверс
️️️️
М. Мертенс
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
Л. Патрис
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
44
Жоау Силва
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
13
Сатоси Танака
ОП
10
Стипе Лончар
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
17
Мартин Регали
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
19
Лука Фубер
ЦП
3-1-4-1-1
77
Кожокару
27
Патрис
16
Рикка
28
Плетинкс
16
Кейта
10
Хольцхаушер
11
Аль-Тамари
13
Кийин
24
Де Норре
33
Мертенс
9
Гонсалес
4-2-1-1-2
23
Ванденберге
8
Мехсату
4
Ватанабе
7
Селемани
44
Силва
5
Сыч
13
Танака
10
Лончар
17
Бруно
20
Авенатти
77
Гуйе
13
Кийин
77
Вльетинк
77
Вльетинк
13
Кийин
16
Кейта
6
Дом
6
Дом
16
Кейта
33
Мертенс
8
Схрайверс
8
Схрайверс
33
Мертенс
13
Танака
2
Васински
2
Васински
13
Танака
77
Гуйе
17
Регали
17
Регали
77
Гуйе
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Кортрейк
29
Нордин Жекерс
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
16
Максим Деман
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
19
Лука Фубер
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЛВ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
19
Лука Фубер
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЛВ
Главный тренер
Марк Брис
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Оуд-Хеверли - Кортрейк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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