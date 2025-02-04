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  • Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»

Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»

«Спартак» предлагал 15 миллионов евро за полузащитника бельгийского клуба «Оуд-Хеверли Левен» Эзекиля Банзузи. 19-летний нидерландец не горит желанием рассматривать предложения из РПЛ, попутно отказывая даже таким клубам, как «Вест Хэм».

Ранее интерес к Банзузи проявлял «Монако», но «Оуд-Хеверли» хочет сохранить футболиста до лета.

«Банзузи был альтерантивой Иличу, но уже не актуально. «Спартак» свой выбор сделал!» – написал журналист Иван Карпов.

  • Ожидается, что 23-летний сербский хавбек Иван Илич вскоре перейдет в московский клуб из «Торино».
  • Банзузи в этом сезоне провел 25 матчей за клуб, забил 2 гола, отдал 5 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
  • Контракт нидерландца с бельгийским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: Gazet van Antwerpen

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04.02.2025 12:26
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Комментарии (10)
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WILDLING_HRUNDEL
1738661534
Фейк
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ivany4
1738661960
Цену Банзузи набивают.
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...короче
1738662208
...агентские пробросы...
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alefreddy
1738663050
что то про него ничего не было и вдруг отказал
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R_a_i_n
1738665659
Альтернативой мог быть Салазар. Но он в Зените.
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fakeid
1738668770
зулус банзузик. коренной нидерландец, сразу видно)
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lek!
1738673314
Так по моему он свой выбор сделал раньше , отказав Спартаку.
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subbotaspartak
1738679235
Альтернатива Ильичу - К. Маркс...
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zigbert
1738681950
Теперь об этом смысла нет говорить, если у него не было никакого желания играть в РПЛ.
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