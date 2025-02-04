Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»

«Спартак» предлагал 15 миллионов евро за полузащитника бельгийского клуба «Оуд-Хеверли Левен» Эзекиля Банзузи. 19-летний нидерландец не горит желанием рассматривать предложения из РПЛ, попутно отказывая даже таким клубам, как «Вест Хэм».

Ранее интерес к Банзузи проявлял «Монако», но «Оуд-Хеверли» хочет сохранить футболиста до лета.

«Банзузи был альтерантивой Иличу, но уже не актуально. «Спартак» свой выбор сделал!» – написал журналист Иван Карпов.