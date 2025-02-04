Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»

«Спартак» предлагал 15 миллионов евро за полузащитника бельгийского клуба «Оуд-Хеверли Левен» Эзекиля Банзузи. 19-летний нидерландец не горит желанием рассматривать предложения из РПЛ, попутно отказывая даже таким клубам, как «Вест Хэм».
Ранее интерес к Банзузи проявлял «Монако», но «Оуд-Хеверли» хочет сохранить футболиста до лета.
«Банзузи был альтерантивой Иличу, но уже не актуально. «Спартак» свой выбор сделал!» – написал журналист Иван Карпов.
- Ожидается, что 23-летний сербский хавбек Иван Илич вскоре перейдет в московский клуб из «Торино».
- Банзузи в этом сезоне провел 25 матчей за клуб, забил 2 гола, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Контракт нидерландца с бельгийским клубом рассчитан до лета 2026 года.