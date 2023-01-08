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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Астерас
Арис - Астерас: обзор матча 08 января 2023
Арис
08.01.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Астерас
19'
М. Гарсия
32'
Фабиано
90'
Р. Камашу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Астерас
90'
+3
Желтая карточка
В. Иглесиас
ГОЛ! 3:0!
Р. Камашу
Пас отдал
Д. Мансини
90'
86'
Замена
️️️️
Х. Регис
Замена
Х. Итурбе
️️️️
В. Дарида
77'
76'
Замена
А. Риера
️️️️
Сито
Замена
Р. Камашу
️️️️
А. Грэй
70'
Замена
Б. Дабо
️️️️
М. Гарсия
66'
46'
Замена
М. Гардавски
️️️️
Ф. Бертольо
ГОЛ! 2:0!
Фабиано
Пас отдал
В. Дарида
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Гарсия
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
7
Лео Тилика
ПВ
Главный тренер
Макис Чавос
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
8
Эдвин Родригес
ПВ
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
25
Михаэль Гардавски
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
4-3-2-1
23
Хулиан
18
Мазику
4
Фабиано
14
Брабец
28
Одубайо
5
Этебо
16
Дарида
18
Гарсия
5
Гарсия
7
Мансини
45
Грэй
4-3-3
1
Пападопулос
19
Кастаньо
87
Жуканович
2
Кармона
24
Альварес
17
Иглесиас
8
Мунафо
18
Бертольо
7
Тилика
20
Регис
40
Сито
5
Гарсия
6
Дабо
6
Дабо
5
Гарсия
16
Дарида
11
Итурбе
11
Итурбе
16
Дарида
45
Грэй
64
Камашу
64
Камашу
45
Грэй
18
Бертольо
25
Гардавски
25
Гардавски
18
Бертольо
40
Сито
23
Риера
23
Риера
40
Сито
Остались в запасе
Арис
Астерас
1
Мариос Сиабанис
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Эдвин Родригес
ПВ
Главный тренер
Алан Пардью
99
Антонис Цифцис
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Эдвин Родригес
ПВ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Арис - Астерас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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