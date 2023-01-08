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Расписание матчей
Англия. Кубок
Дерби Каунти - Барнсли
Дерби Каунти - Барнсли: обзор матча 08 января 2023
Дерби Каунти
08.01.2023, воскресенье, 15:30
Англия. Кубок, 3 раунд
3 : 0
Завершен
Барнсли
45+1'
Д. Коллинс (П)
60'
Т. Баркуйзен
80'
Д. Найт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Барнсли
Замена
К. Дэйвис
️️️️
К. Форсит
85'
Замена
Р. Стирмен
️️️️
Э. Кашин
85'
ГОЛ! 3:0!
Д. Найт
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
80'
Замена
Х. Робертс
️️️️
Л. Доббин
78'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
К. Хурихейн
78'
76'
Замена
J. Aitchison
️️️️
J. Norwood
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Т. Баркуйзен
73'
Желтая карточка
Л. Сибли
69'
68'
Желтая карточка
Л. Китчинг
61'
Замена
Д. Мартин
️️️️
L. Connell
61'
Замена
А. Филлипс
️️️️
М. Вулф
ГОЛ! 2:0!
Т. Баркуйзен
60'
Желтая карточка
М. Берд
49'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Коллинс
45'
+1
45'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
Т. Эдвардс
27'
Желтая карточка
L. Connell
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
18
Jake Rooney
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
18
Макс Берд
ОП
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Робби Канди
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
14
Мэтти Вулф
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
48
Luca Connell
ЦФ
11
James Norwood
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Дерби Каунти
13
Скотт Лоач
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
3-1-3-2-1
33
Уайлдсмит
18
44
Кашин
3
Форсит
18
Берд
14
Хурихейн
12
Найт
29
Баркуйзен
11
Доббин
32
Сибли
17
Коллинс
4-3-3
1
Уолтон
28
Уильямс
5
Канди
15
Китчинг
12
Эдвардс
14
Вулф
20
Кейн
19
44
11
48
11
Доббин
5
Робертс
5
Робертс
11
Доббин
44
Кашин
19
Стирмен
19
Стирмен
44
Кашин
3
Форсит
33
Дэйвис
33
Дэйвис
3
Форсит
14
Хурихейн
16
Томпсон
16
Томпсон
14
Хурихейн
29
Баркуйзен
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
29
Баркуйзен
12
Эдвардс
19
Бенсон
19
Бенсон
12
Эдвардс
14
Вулф
8
Филлипс
8
Филлипс
14
Вулф
48
16
Мартин
16
Мартин
48
11
11
11
11
Остались в запасе
Дерби Каунти
Барнсли
13
Скотт Лоач
ВР
Главный тренер
Пол Уорн
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
13
Скотт Лоач
ВР
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Дерби Каунти - Барнсли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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