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Расписание матчей
Франция. Кубок
Шамалье - Бурж Фут
Шамалье - Бурж Фут: обзор матча 08 января 2023
Шамалье
08.01.2023, воскресенье, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Бурж Фут
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Шамалье - Бурж Фут
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шамалье
Франция. Кубок, 1/128-finals
Фонтене
1 : 0
15.11.2025
Шамалье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шамалье
0 : 4
21.01.2023
Париж
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамалье
0 : 0
08.01.2023
Бурж Фут
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
0 : 0
21.02.2021
Шамалье
Бурж Фут
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамалье
0 : 0
08.01.2023
Бурж Фут
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бурж Фут
0 : 2
05.01.2019
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