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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ле-Пюи - Шамалье
Ле-Пюи - Шамалье: обзор матча 21 февраля 2021
Ле-Пюи
21.02.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Шамалье
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ле-Пюи - Шамалье
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ле-Пюи
0 : 0
21.11.2026
Париж 13
Франция. Третья лига, 12 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
07.11.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Обань
0 : 1
17.10.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 9 тур
Ле-Пюи
1 : 0
03.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Шамалье
Франция. Кубок, 1/128-finals
Фонтене
1 : 0
15.11.2025
Шамалье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шамалье
0 : 4
21.01.2023
Париж
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамалье
0 : 0
08.01.2023
Бурж Фут
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
0 : 0
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