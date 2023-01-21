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Расписание матчей
Франция. Кубок
Шамалье - Париж
Шамалье - Париж: обзор матча 21 января 2023
Шамалье
21.01.2023, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Завершен
Париж
30'
W. Caddy
42'
J. Lopez
70'
М. Гилявоги
73'
К. Ив Дабила
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шамалье - Париж
Замена
J. Barras
️️️️
D. Mai
80'
Замена
M. Tressy
️️️️
A. Couderc
79'
Замена
L. Géry
️️️️
M. Dodin
79'
78'
Желтая карточка
М. Гилявоги
73'
ГОЛ! 0:4!
К. Ив Дабила
Пас отдал
Ф. Анен
Замена
M. Nsilu Kuyenga
️️️️
О. Мбина
71'
70'
ГОЛ! 0:3!
М. Гилявоги
Пас отдал
A. Gory
68'
Замена
A. Gory
️️️️
J. Lopez
68'
Замена
Y. Koré
️️️️
И. Масон
64'
Желтая карточка
И. Масон
Желтая карточка
G. Kapela
64'
42'
ГОЛ! 0:2!
J. Lopez
Пас отдал
И. Масон
30'
ГОЛ! 0:1!
W. Caddy
Пас отдал
М. Гилявоги
Замена
Q. Odin
️️️️
V. Fournier
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шамалье
1
Vincent Fournier
ВР
2
Jocelyn Guehennec
ЦЗ
5
Vinicius Gomes
ЦЗ
4
Aly Naite
ЦЗ
3
Germain Kapela
ЦЗ
11
Babeka Dibane
ЦП
23
Dassiemou Mai
ЦП
7
Antoine Couderc
ЦП
6
Mathis Dodin
ЦП
99
Орфе Мбина
ЦФ
Париж
97
Иванн Масон
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
10
Warren Caddy
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Шамалье
16
Quentin Odin
ВР
12
Luca Géry
ЦЗ
19
Pie-Luxton Bekili
ЦЗ
15
Jordan Lotiès
ЦЗ
17
Matthieu Tressy
ЦП
18
Fred Gnalega
ЦП
13
Julien Barras
ЦФ
14
Michaël Nsilu Kuyenga
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
11
Alimani Gory
ЦФ
4-4-1
1
2
4
3
5
11
7
6
23
99
Мбина
4-1-1-1-2
29
Анен
13
Дабила
31
Шергуи
97
Масон
6
Ласн
10
19
Иглесиас
20
9
Гилявоги
1
16
16
1
6
12
12
6
7
17
17
7
23
13
13
23
99
Мбина
14
14
99
Мбина
97
Масон
25
25
97
Масон
20
11
11
20
Остались в запасе
Шамалье
Париж
19
Pie-Luxton Bekili
ЦЗ
15
Jordan Lotiès
ЦЗ
18
Fred Gnalega
ЦП
16
Obed Nkambadio
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
19
Pie-Luxton Bekili
ЦЗ
15
Jordan Lotiès
ЦЗ
18
Fred Gnalega
ЦП
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Шамалье - Париж
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шамалье
Франция. Кубок, 1/128-finals
Фонтене
1 : 0
15.11.2025
Шамалье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шамалье
0 : 4
21.01.2023
Париж
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамалье
0 : 0
08.01.2023
Бурж Фут
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
0 : 0
21.02.2021
Шамалье
Париж
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
4 : 3
18.10.2026
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