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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Кайсериспор
Анкарагюджю - Кайсериспор: обзор матча 08 января 2023
Анкарагюджю
08.01.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Кайсериспор
38'
А. Соу
63'
Э. Килинк
15'
М. Кардозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Кайсериспор
Замена
Пепе
️️️️
Г. Беридзе
90'
+5
89'
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
А. Кочаман
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Э. Килинк
83'
Замена
Педринью
️️️️
Л. Диак
75'
74'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
К. Манэ
74'
Замена
А. Карими
️️️️
Г. Кампаньяро
74'
Замена
Э. Бассан
️️️️
Г. Саздаги
Желтая карточка
Т. Чигерчи
72'
ГОЛ! 2:1!
Э. Килинк
Пас отдал
А. Соу
63'
58'
Замена
М. Пектемек
️️️️
И. Парлак
Желтая карточка
Н. Муякич
45'
+3
Желтая карточка
Э. Килинк
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Соу
Пас отдал
Марлон
38'
Желтая карточка
Л. Диак
23'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Кардозу
Пас отдал
О. Булут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
23
Марлон
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
25
Ламин Диак
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Анкарагюджю
1
Нуруллах Аслан
ВР
77
Огюз Джейлан
ПЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
88
Пепе
ЦП
8
Педринью
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
15
Арда Кумру
ЦФ
93
Фуркан Джейлан
ЦФ
Кайсериспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
6
Али Карими
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
4-3-1-2
13
Гюндердю
23
Марлон
26
Радакович
18
Муякич
24
Малку
38
Чигерчи
25
Диак
14
Антальялы
7
Беридзе
9
Соу
11
Килинк
3-1-3-1-2
25
Баязит
54
Кочаман
4
Коловециос
23
Кароль
15
Кампаньяро
6
Булут
25
Саздаги
8
Кеман
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
23
Парлак
11
Килинк
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
11
Килинк
7
Беридзе
88
Пепе
88
Пепе
7
Беридзе
25
Диак
8
Педринью
8
Педринью
25
Диак
25
Саздаги
17
Бассан
17
Бассан
25
Саздаги
15
Кампаньяро
6
Карими
6
Карими
15
Кампаньяро
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
23
Парлак
9
Пектемек
9
Пектемек
23
Парлак
54
Кочаман
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
54
Кочаман
Остались в запасе
Анкарагюджю
Кайсериспор
1
Нуруллах Аслан
ВР
77
Огюз Джейлан
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
15
Арда Кумру
ЦФ
93
Фуркан Джейлан
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
1
Нуруллах Аслан
ВР
77
Огюз Джейлан
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
15
Арда Кумру
ЦФ
93
Фуркан Джейлан
ЦФ
Остались в запасе
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Анкарагюджю - Кайсериспор
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
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Анкарагюджю
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