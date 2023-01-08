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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Гронинген
Экселсиор - Гронинген: обзор матча 08 января 2023
Экселсиор
08.01.2023, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 15 тур
1 : 0
Завершен
Гронинген
70'
Р. Эль-Яакуби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Гронинген
87'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Т. ван Берген
Замена
Л. Лабру
️️️️
М. Азаркан
87'
Замена
М. Авуджа
️️️️
Н. Тджо-А-Он
86'
81'
Желтая карточка
И. Дыбвик Мяяття
76'
Замена
Я. Калли
️️️️
Т. Суслов
76'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Л. Валенте
Замена
С. Сеймор
️️️️
С. Ньюпорт
76'
ГОЛ! 1:0!
Р. Эль-Яакуби
Пас отдал
Ю. Бас
70'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
М. ван Дуйнен
68'
65'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Л. ван Гелдерен
62'
Желтая карточка
Т. Суслов
Желтая карточка
К. Дриух
59'
40'
Желтая карточка
Л. ван Гелдерен
Желтая карточка
М. Азаркан
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
29
Адриан Файн
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
17
Маруан Азаркан
ПВ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
27
Реда Харчуш
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
98
Натан Маркело
ЦФ
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
2
Яхья Калли
ЛЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
ван Гассел
24
Тджо-А-Он
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
29
Файн
24
Гаудмейн
6
Бас
24
Дриух
17
Азаркан
29
ван Дуйнен
4-1-2-3
34
Веррипс
3
Блокзийл
12
Балкер
21
Касанвирьо
4
ван Гелдерен
10
Валенте
11
Оратмангоен
25
Мяяття
10
Суслов
9
Пепи
26
ван Берген
24
Тджо-А-Он
15
Авуджа
15
Авуджа
24
Тджо-А-Он
16
Ньюпорт
34
Сеймор
34
Сеймор
16
Ньюпорт
29
ван Дуйнен
27
Харчуш
27
Харчуш
29
ван Дуйнен
17
Азаркан
7
Лабру
7
Лабру
17
Азаркан
10
Суслов
2
Калли
2
Калли
10
Суслов
4
ван Гелдерен
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
4
ван Гелдерен
26
ван Берген
10
Лундквист
10
Лундквист
26
ван Берген
10
Валенте
26
Крюгер
26
Крюгер
10
Валенте
Остались в запасе
Экселсиор
Гронинген
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
98
Натан Маркело
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
98
Натан Маркело
ЦФ
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Экселсиор - Гронинген
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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