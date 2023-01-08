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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Аякс
НЕК - Аякс: обзор матча 08 января 2023
НЕК
08.01.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 15 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
52'
Л. Димата
38'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Аякс
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
У. Таннан
90'
+1
Желтая карточка
И. Маркес
89'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Э. Тавсан
87'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Л. Димата
87'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
М. Маттссон
84'
79'
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
К. Тэйлор
72'
Замена
Л. Лукка
️️️️
Б. Бробби
69'
Желтая карточка
Ф. Консейсау
58'
Желтая карточка
Д. Ренш
ГОЛ! 1:1!
Л. Димата
Пас отдал
У. Таннан
52'
50'
Желтая карточка
Х. Санчес
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
4-2-2-2
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
4
Маркес
3
Сандлер
28
ван Рой
20
Шоне
6
Пропер
6
Таннан
7
Тавсан
8
Маттссон
11
Димата
4-1-1-3-1
22
Пасвер
3
Санчес
12
Тимбер
2
Ренш
3
Бейсси
4
Альварес
24
Тэйлор
7
Консейсау
18
Классен
10
Тадич
9
Бробби
8
Маттссон
22
Сиссоко
22
Сиссоко
8
Маттссон
6
Таннан
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
6
Таннан
7
Тавсан
49
Мусаба
49
Мусаба
7
Тавсан
11
Димата
43
Маркеш
43
Маркеш
11
Димата
24
Тэйлор
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
24
Тэйлор
9
Бробби
20
Лукка
20
Лукка
9
Бробби
Остались в запасе
НЕК
Аякс
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
Главный тренер
Рогир Мейер
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча НЕК - Аякс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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