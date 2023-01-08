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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 08 января 2023
Атлетико
08.01.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
22'
У. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Барселона
90'
+2
Красная карточка
Ф. Торрес
Красная карточка
С. Савич
90'
+2
87'
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
Н. Молина
85'
82'
Желтая карточка
А. Кристенсен
Замена
С. Регилон
️️️️
Рейнилду
81'
81'
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Бускетс
81'
Замена
М. Алонсо
️️️️
А. Бальде
Желтая карточка
А. Корреа
79'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
73'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Коке
73'
73'
Замена
Рафинья
️️️️
Гави
Замена
А. Мората
️️️️
Я. Карраско
65'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
П. Барриос
64'
57'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Ф. де Йонг
57'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Фати
56'
Желтая карточка
Р. Араухо
22'
ГОЛ! 0:1!
У. Дембеле
Пас отдал
Гави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
15
Савич
20
Молина
14
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
10
Карраско
7
Гризманн
79
Феликс
4-1-3-2
1
тер Стеген
15
Кристенсен
33
Араухо
23
Кунде
3
Бальде
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Гави
8
Педри
10
Дембеле
31
Фати
17
Рейнилду
3
Регилон
3
Регилон
17
Рейнилду
8
Барриос
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
8
Барриос
6
Коке
18
Лемар
18
Лемар
6
Коке
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
10
Карраско
21
Мората
21
Мората
10
Карраско
5
Бускетс
6
Роберто
6
Роберто
5
Бускетс
3
Бальде
3
Алонсо
3
Алонсо
3
Бальде
21
де Йонг
19
Кессье
19
Кессье
21
де Йонг
6
Гави
11
Рафинья
11
Рафинья
6
Гави
31
Фати
14
Торрес
14
Торрес
31
Фати
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Атлетико - Барселона
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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