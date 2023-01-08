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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Волендам
Камбур - Волендам: обзор матча 08 января 2023
Камбур
08.01.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 15 тур
0 : 3
Завершен
Волендам
8'
Б. Улд-Чих
9'
Р. Мюрен
74'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Волендам
81'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Г. Ористанио
77'
Желтая карточка
Г. Ористанио
Замена
Р. Балк
️️️️
Л. Бергсма
75'
74'
ГОЛ! 0:3!
Х. Верман
Пас отдал
К. Эйтинг
74'
Замена
Х. Верман
️️️️
Р. Мюрен
Желтая карточка
А. Бангура
73'
Замена
Р. Маулун
️️️️
Д. ван Кам
69'
58'
Замена
J. Antonioli
️️️️
Б. Улд-Чих
58'
Замена
Б. Плат
️️️️
О. Буур
Желтая карточка
С. ван дер Ватер
54'
Замена
М. Смит
️️️️
М. Брей
46'
Замена
Ф. Сманд
️️️️
С. ван Вермескеркен
30'
Замена
Д. Шмидт
️️️️
М. Тол
30'
Желтая карточка
Д. ван Кам
26'
9'
ГОЛ! 0:2!
Р. Мюрен
Пас отдал
Х. Мбуямба
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Улд-Чих
Пас отдал
Д. Джон Маркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Флоран Да Силва
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
10
Робин Маулун
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
7
Ремко Балк
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
37
Joey Antonioli
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
36
Jordi Blom
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Виржиния
24
Бангура
38
Бергсма
3
Тол
31
ван Вермескеркен
4
Худемакерс
8
ван Кам
23
Якобс
14
Брей
18
ван дер Ватер
19
Бур
3-3-2-2
1
Станкович
4
Мирани
5
Бенамар
4
Мбуямба
2
Джон Маркин
6
Эйтинг
2
Буур
8
Да Силва
11
Ористанио
21
Мюрен
77
Улд-Чих
31
ван Вермескеркен
4
Сманд
4
Сманд
31
ван Вермескеркен
3
Тол
5
Шмидт
5
Шмидт
3
Тол
8
ван Кам
10
Маулун
10
Маулун
8
ван Кам
38
Бергсма
7
Балк
7
Балк
38
Бергсма
14
Брей
36
Смит
36
Смит
14
Брей
2
Буур
4
Плат
4
Плат
2
Буур
77
Улд-Чих
37
37
77
Улд-Чих
11
Ористанио
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
11
Ористанио
21
Мюрен
9
Верман
9
Верман
21
Мюрен
Остались в запасе
Камбур
Волендам
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
Главный тренер
Хенк де Йонг
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
36
Jordi Blom
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
36
Jordi Blom
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Камбур - Волендам
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
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