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Англия. Кубок
Бристоль Сити - Суонси
Бристоль Сити - Суонси: обзор матча 08 января 2023
Бристоль Сити
08.01.2023, воскресенье, 15:30
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 1
Завершен
Суонси
75'
А. Семеньо
15'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Суонси
87'
Замена
К. Конгрив
️️️️
О. Купер
Желтая карточка
К. Принг
84'
Замена
С. Белл
️️️️
А. Скотт
84'
76'
Замена
Л. Кандл
️️️️
Д. Аллен
76'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Л. Каллен
ГОЛ! 1:1!
А. Семеньо
Пас отдал
А. Вайманн
75'
Замена
️️️️
Д. Таннер
73'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
К. Нейсмит
72'
69'
Желтая карточка
Г. Дарлинг
62'
Желтая карточка
Н. Вуд
46'
Замена
Г. Дарлинг
️️️️
Б. Кабанго
45'
+3
Желтая карточка
Д. Аллен
Желтая карточка
К. Нейсмит
39'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Т. Конвей
25'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Л. Каллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Дилан Каджи
ОП
8
Джо Уилльямс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
3-2-1-1-3
1
О'Лири
3
Нейсмит
26
Винер
5
Аткинсон
3
Принг
19
Таннер
37
Джеймс
8
Скотт
9
Конвей
18
Вайманн
42
Семеньо
4-3-1-2
13
Бенда
22
Латибодье
5
Кабанго
15
Вуд
3
Мэннинг
7
Аллен
6
Гримес
4
Фултон
8
Купер
11
Каллен
9
Пироэ
3
Нейсмит
8
Уилльямс
8
Уилльямс
3
Нейсмит
9
Конвей
21
Уэллс
21
Уэллс
9
Конвей
8
Скотт
11
Белл
11
Белл
8
Скотт
5
Кабанго
6
Дарлинг
6
Дарлинг
5
Кабанго
7
Аллен
25
Кандл
25
Кандл
7
Аллен
11
Каллен
10
Нтчам
10
Нтчам
11
Каллен
8
Купер
20
Конгрив
20
Конгрив
8
Купер
Остались в запасе
Бристоль Сити
Суонси
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Дилан Каджи
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Энди Фишер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Дилан Каджи
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Бристоль Сити - Суонси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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