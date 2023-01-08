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Расписание матчей
Англия. Кубок
Норвич Сити - Блэкберн
Норвич Сити - Блэкберн: обзор матча 08 января 2023
Норвич Сити
08.01.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 3 раунд
0 : 1
Завершен
Блэкберн
31'
Д. Вейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Блэкберн
88'
Замена
Т. Мортон
️️️️
Б. Дак
Замена
Л. Гиббс
️️️️
Г. Сара
81'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Д. Яннулис
81'
Желтая карточка
Д. Хагилл
73'
68'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Д. Вейл
67'
Замена
Д. Ранкин-Костелло
️️️️
Х. Картер
Замена
Д. Хагилл
️️️️
А. Айда
57'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
М. Нуньес
57'
Замена
Д. Синани
️️️️
О. Эрнандес
57'
53'
Желтая карточка
Х. Картер
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вейл
Пас отдал
Б. Дак
Желтая карточка
М. Ааронс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
27
Тони Спринжетт
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
13
Яннулис
12
Омобамиделе
4
Хэнли
3
Ааронс
8
Сара
23
МакЛин
32
Нуньес
11
Эрнандес
33
Айда
20
Пукки
3-3-1-2-1
1
Пирс
5
Хайам
17
Картер
27
Трэвис
16
Уортон
30
Гаррет
3
Пикеринг
23
Дак
24
Маркандай
22
Бреретон
27
Вейл
13
Яннулис
3
МакКаллум
3
МакКаллум
13
Яннулис
11
Эрнандес
10
Синани
10
Синани
11
Эрнандес
8
Сара
20
Гиббс
20
Гиббс
8
Сара
32
Нуньес
26
Доуэлл
26
Доуэлл
32
Нуньес
33
Айда
9
Хагилл
9
Хагилл
33
Айда
17
Картер
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
17
Картер
23
Дак
23
Мортон
23
Мортон
23
Дак
27
Вейл
26
Хеджс
26
Хеджс
27
Вейл
Остались в запасе
Норвич Сити
Блэкберн
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Томас Камински
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
27
Тони Спринжетт
ПВ
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Норвич Сити - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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