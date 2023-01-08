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Англия. Кубок
Хартлпул Юнайтед - Сток Сити
Хартлпул Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 08 января 2023
Хартлпул Юнайтед
08.01.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 3 раунд
0 : 3
Завершен
Сток Сити
16'
E. Murray (АГ)
43'
Д. Браун
48'
R. Menayese (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хартлпул Юнайтед - Сток Сити
66'
Замена
E. Tezgel
️️️️
Л. Делап
65'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Браун
Замена
J. Hastie
️️️️
J. Umerah
52'
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
R. Menayese
Желтая карточка
J. Hamilton
47'
Замена
J. Grey
️️️️
E. Murray
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Д. Браун
Пас отдал
Д. Тимон
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
E. Murray
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартлпул Юнайтед
30
Ben Killip
ВР
3
David Ferguson
ЦЗ
5
Euan Murray
ЦЗ
26
Reghan Tumilty
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
8
Nicky Featherstone
ЦП
29
Mark Shelton
ЦП
5
Rollin Menayese
ЦФ
9
Josh Umerah
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
20
Callum Cooke
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Хартлпул Юнайтед
13
Patrick Boyes
ВР
29
Louis Stephenson
ЦЗ
30
Campbell Darcy
ЦП
31
Joseph Kitching
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
7
Joe Grey
ЦФ
15
Wesley McDonald
ЦФ
27
Christopher Missilou
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
2-4-4
30
3
5
26
8
29
24
Силла
5
20
38
9
3-2-3-2
1
Бонхэм
19
Ягиелка
26
Тэйлор
14
Тимон
4
Кларк
3
Фокс
29
Лорент
15
Томпсон
25
Пауэлл
18
Браун
19
Делап
9
16
16
9
5
7
7
5
18
Браун
34
Гэйл
34
Гэйл
18
Браун
19
Делап
19
19
19
Делап
Остались в запасе
Хартлпул Юнайтед
Сток Сити
13
Patrick Boyes
ВР
29
Louis Stephenson
ЦЗ
30
Campbell Darcy
ЦП
31
Joseph Kitching
ЦФ
15
Wesley McDonald
ЦФ
27
Christopher Missilou
ЦФ
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
13
Patrick Boyes
ВР
29
Louis Stephenson
ЦЗ
30
Campbell Darcy
ЦП
31
Joseph Kitching
ЦФ
15
Wesley McDonald
ЦФ
27
Christopher Missilou
ЦФ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Хартлпул Юнайтед - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хартлпул Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
25.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 18 тур
Гейтсхед
1 : 2
21.11.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
14.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Файлд
3 : 1
27.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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