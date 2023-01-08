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Англия. Кубок
Астон Вилла - Стивенидж
Астон Вилла - Стивенидж: обзор матча 08 января 2023
Астон Вилла
08.01.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Стивенидж
33'
М. Сансон
88'
Д. Рид (П)
90'
D. Campbell
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Стивенидж
90'
ГОЛ! 1:2!
D. Campbell
Пас отдал
Д. Ривс
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Рид
Красная карточка
Л. Дендокер
85'
83'
Замена
M. Bostwick
️️️️
T. Vancooten
Замена
Л. Динь
️️️️
Л. Аугустинссон
81'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Ингс
72'
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Кэш
71'
68'
Замена
К. Смит
️️️️
Д. Тэйлор
67'
Замена
D. Amoo
️️️️
L. Norris
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
М. Сансон
67'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Ф. Коутиньо
66'
63'
Замена
Д. Рид
️️️️
Д. Роуз
63'
Замена
D. Campbell
️️️️
M. Clark
ГОЛ! 1:0!
М. Сансон
Пас отдал
Д. Ингс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
23
Джейк Ривс
ЦП
15
Terence Vancooten
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
8
Джейк Тэйлор
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Стивенидж
18
Кейн Смит
ПЗ
19
David Amoo
ЦП
0
A. Chapman
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
0
M. Bostwick
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ольсен
6
Аугустинссон
12
Чамберс
5
Беднарек
2
Кэш
12
Луис
8
Сансон
18
Дендокер
11
Коутиньо
28
Ингс
17
Бэйли
1-1-5
1
Эшби-Хэммонд
3
23
Ривс
11
Робертс
18
32
Роуз
8
Тэйлор
2
Джеймс-Уилдин
6
Аугустинссон
12
Динь
12
Динь
6
Аугустинссон
2
Кэш
15
Янг
15
Янг
2
Кэш
8
Сансон
41
Рэмзи
41
Рэмзи
8
Сансон
28
Ингс
11
Уоткинс
11
Уоткинс
28
Ингс
11
Коутиньо
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Коутиньо
8
Тэйлор
18
Смит
18
Смит
8
Тэйлор
18
19
19
18
3
16
16
3
15
0
0
15
32
Роуз
9
Рид
9
Рид
32
Роуз
Остались в запасе
Астон Вилла
Стивенидж
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
0
A. Chapman
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Кадан Янг
ЛВ
Остались в запасе
0
A. Chapman
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Астон Вилла - Стивенидж
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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