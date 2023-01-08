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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лилль - Труа
Лилль - Труа: обзор матча 08 января 2023
Лилль
08.01.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Труа
15'
Д. Дэвид
68'
М. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лилль - Труа
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Д. Дэвид
83'
77'
Замена
К. Донг
️️️️
Я. Ларуки
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Р. Кабелла
75'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
К. Балеба
75'
Замена
Т. Веа
️️️️
А. Унас
74'
ГОЛ! 2:0!
М. Байо
68'
Замена
М. Байо
️️️️
А. Гомес
63'
32'
Желтая карточка
М. Бальде
21'
Желтая карточка
Т. Дингом
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
А. Унас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
8
Руди Коон
ЦЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Труа
93
Готье Гайо
ВР
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
7
Кильян Донг
АП
9
Рено Рипар
ПВ
4-4-2-1
30
Шевалье
31
Исмаили
15
Йоро
4
Александро
18
Диаките
20
Балеба
7
Гомес
21
Андре
20
Гомеш
5
Кабелла
96
Унас
15
Дэвид
4-1-2-2-1
1
Лиш
12
Поросо
23
Рами
8
Коон
76
Ларуки
5
Тардье
5
Дингом
49
Мазу-Сако
17
Бальде
7
Ахмед
99
Угбо
5
Кабелла
8
Мартен
8
Мартен
5
Кабелла
20
Балеба
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
20
Балеба
15
Дэвид
11
Жегрова
11
Жегрова
15
Дэвид
96
Унас
22
Веа
22
Веа
96
Унас
7
Гомес
18
Байо
18
Байо
7
Гомес
76
Ларуки
7
Донг
7
Донг
76
Ларуки
Остались в запасе
Лилль
Труа
16
Адам Якубек
ВР
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
93
Готье Гайо
ВР
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
9
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
9
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Лилль - Труа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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