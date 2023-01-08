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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Умраниеспор
Гиресунспор - Умраниеспор: обзор матча 08 января 2023
Гиресунспор
08.01.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Умраниеспор
83'
А. Мрсич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Умраниеспор
Замена
M. Kurt
️️️️
Б. Сайнс
90'
+4
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Х. Кампусано
90'
+4
Желтая карточка
А. Перес
88'
88'
Замена
А. Беттаиб
️️️️
У. Найир
Замена
В. Савичевич
️️️️
А. Улудаг
87'
87'
Замена
М. Эзер
️️️️
Д. Авуну
83'
ГОЛ! 0:1!
А. Мрсич
64'
Замена
А. Мрсич
️️️️
О. Гюрбулак
64'
Замена
Й. Дель Валье
️️️️
В. Джордже
64'
Замена
О. Айик
️️️️
Жералду
Замена
Г. Саглам
️️️️
Б. Кувас
61'
54'
Желтая карточка
О. Гюрбулак
45'
+1
Желтая карточка
В. Джордже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Умраниеспор
1
Серкан Киринтили
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
29
Жералду
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
18
Вукан Савичевич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
Умраниеспор
34
Анил Демир
ВР
13
Оркун Эздемир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
39
Антонио Мрсич
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
11
Онур Айик
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
4-2-2-2
23
Пири
42
Ариас
25
Перес
3
Улудаг
77
Билазер
21
Кампусано
14
Мехия
17
Сайнс
70
Сержио
10
Кувас
11
Байич
2-5-1-2
1
Киринтили
44
Глумач
16
Атасаяр
8
Йилмаз
11
Джордже
29
Авуну
90
Попов
20
Гюрбулак
5
Сакей
14
Найир
29
Жералду
3
Улудаг
18
Савичевич
18
Савичевич
3
Улудаг
10
Кувас
61
Саглам
61
Саглам
10
Кувас
21
Кампусано
17
Давас
17
Давас
21
Кампусано
17
Сайнс
75
75
17
Сайнс
29
Авуну
4
Эзер
4
Эзер
29
Авуну
20
Гюрбулак
39
Мрсич
39
Мрсич
20
Гюрбулак
11
Джордже
28
Дель Валье
28
Дель Валье
11
Джордже
29
Жералду
11
Айик
11
Айик
29
Жералду
14
Найир
21
Беттаиб
21
Беттаиб
14
Найир
Остались в запасе
Гиресунспор
Умраниеспор
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
Главный тренер
Хакан Келеш
34
Анил Демир
ВР
13
Оркун Эздемир
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
Остались в запасе
34
Анил Демир
ВР
13
Оркун Эздемир
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Гиресунспор - Умраниеспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
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Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
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4
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2022.08.28 11:41
11
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2022.08.28 08:21
9
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
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4
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2022.05.05 15:10
7
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2022.04.10 16:31
2
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2022.08.28 17:29
4
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2022.08.28 11:41
11
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2022.08.28 08:21
9
Дзюба в матче с «Умраниеспором» ни разу не пробил по воротам
2022.08.28 00:18
8
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2022.08.27 22:58
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