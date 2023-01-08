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Расписание матчей
Англия. Кубок
Стокпорт Каунти - Уолсолл
Стокпорт Каунти - Уолсолл: обзор матча 08 января 2023
Стокпорт Каунти
08.01.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 1
Завершен
Уолсолл
88'
П. Мэдден
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Уолсолл
ГОЛ! 1:0!
П. Мэдден
Пас отдал
К. Вуттон
88'
Замена
П. Мэдден
️️️️
R. Rydel
78'
Замена
O. Crankshaw
️️️️
Ф. Бардсли
70'
52'
Замена
Э. Уильямс
️️️️
Д. Джеймс-Тейлор
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
4
Akil Wright
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Will Collar
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
17
Ryan Rydel
ЦФ
23
Chris Hussey
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Уолсолл
2
Hayden White
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
7
Том Ноулз
ПВ
15
Liam Gordon
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Стокпорт Каунти
1
Витезслав Ярош
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
Уолсолл
5
Джо Лоу
ЦЗ
16
Ronan Maher
ЦП
7
Робби Уилмотт
ПВ
24
Taylor Allen
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
11
Энди Уильямс
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
3-2-5
4
31
27
Бардсли
14
21
Ипполит
19
Вуттон
23
17
10
1
3-1-5
2
5
Дэниелс
6
Монте
7
Ноулз
18
Джеймс-Тейлор
13
4
21
Хатчинсон
14
27
Бардсли
27
27
27
Бардсли
17
41
Мэдден
41
Мэдден
17
7
Уилмотт
7
Уилмотт
18
Джеймс-Тейлор
11
Уильямс
11
Уильямс
18
Джеймс-Тейлор
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Уолсолл
1
Витезслав Ярош
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
12
Calum MacDonald
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
5
Джо Лоу
ЦЗ
16
Ronan Maher
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
12
Calum MacDonald
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
Остались в запасе
5
Джо Лоу
ЦЗ
16
Ronan Maher
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Стокпорт Каунти - Уолсолл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
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2016.05.19 09:09
11
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
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