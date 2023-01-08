Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Брюгге
Генк - Брюгге: обзор матча 08 января 2023
Генк
08.01.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Брюгге
25'
К. Куэста
67'
П. Онуачу
81'
Б. Хейнен
21'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Брюгге
Замена
Й. Сор
️️️️
Б. Эль-Ханнус
88'
ГОЛ! 3:1!
Б. Хейнен
Пас отдал
Б. Эль-Ханнус
81'
80'
Замена
К. Соуа
️️️️
Б. Мейер
80'
Замена
Д. Одои
️️️️
Н. Ланг
75'
Вторая желтая
А. Силла
ГОЛ! 2:1!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Пайнтсил
67'
61'
Замена
М. Ритс
️️️️
Э. Баланта
61'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Ф. Хутгла
40'
Желтая карточка
А. Силла
Желтая карточка
Д. Муньос
36'
33'
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
28'
28'
Желтая карточка
Н. Ланг
ГОЛ! 1:1!
К. Куэста
Пас отдал
Д. Пайнтсил
25'
21'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
Б. Мейер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
8
Николас Кастро
АП
11
Йира Сор
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
3
МакКензи
46
Куэста
27
Муньос
17
Грошовски
8
Хейнен
28
Пайнтсил
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
30
Онуачу
3-1-2-3-1
22
Миньоле
44
Мехеле
21
Силла
5
Мейер
3
Баланта
70
Ланг
20
Ванакен
17
Бьюкенан
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
94
Нильсен
11
Эль-Ханнус
11
Сор
11
Сор
11
Эль-Ханнус
70
Ланг
3
Одои
3
Одои
70
Ланг
3
Баланта
23
Ритс
23
Ритс
3
Баланта
5
Мейер
14
Соуа
14
Соуа
5
Мейер
9
Хутгла
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Хутгла
Остались в запасе
Генк
Брюгге
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
8
Николас Кастро
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
8
Николас Кастро
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Генк - Брюгге
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Брюгге
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+