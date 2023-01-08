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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Торино
Салернитана - Торино: обзор матча 08 января 2023
Салернитана
08.01.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Торино
49'
Т. Вилена
36'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Торино
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
Ф. Бонаццоли
90'
Замена
Д. Валенсия
️️️️
Б. Диа
85'
77'
Желтая карточка
К. Джиджи
Замена
Л. Пирола
️️️️
Д. Брадарич
76'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
Ф. Данильюк
76'
71'
Замена
Р. Родригес
️️️️
В. Лазаро
Желтая карточка
Ф. Данильюк
68'
64'
Замена
У. Синго
️️️️
М. Войвода
64'
Замена
К. Джиджи
️️️️
Д. Зима
63'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Н. Радоньич
53'
Замена
С. Риччи
️️️️
К. Линетти
51'
Желтая карточка
С. Лукич
ГОЛ! 1:1!
Т. Вилена
49'
Замена
К. Пентек
️️️️
Э. Бохинен
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Санабрия
Пас отдал
В. Лазаро
25'
Желтая карточка
К. Линетти
Желтая карточка
А. Кандрева
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Салернитана
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Демба Сек
ПВ
4-4-2
13
Очоа
6
Брадарич
24
Данильюк
17
Фасио
6
Бронн
41
Кавилья
32
Бохинен
52
Вилена
87
Кандрева
22
Диа
90
Бонаццоли
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
4
Схюрс
4
Зима
4
Буонджорно
23
Войвода
19
Лазаро
23
Лукич
17
Линетти
45
Влашич
28
Радоньич
19
Санабрия
24
Данильюк
23
Гьембер
23
Гьембер
24
Данильюк
6
Брадарич
5
Пирола
5
Пирола
6
Брадарич
32
Бохинен
9
Пентек
9
Пентек
32
Бохинен
90
Бонаццоли
22
Ботхейм
22
Ботхейм
90
Бонаццоли
22
Диа
30
Валенсия
30
Валенсия
22
Диа
19
Лазаро
15
Родригес
15
Родригес
19
Лазаро
4
Зима
26
Джиджи
26
Джиджи
4
Зима
23
Войвода
90
Синго
90
Синго
23
Войвода
17
Линетти
21
Риччи
21
Риччи
17
Линетти
28
Радоньич
59
Миранчук
59
Миранчук
28
Радоньич
Остались в запасе
Салернитана
Торино
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Салернитана - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
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