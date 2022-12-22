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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ПАОК
Панетоликос - ПАОК: обзор матча 22 декабря 2022
Панетоликос
22.12.2022, четверг, 20:30
Греция. Суперлига, 14 тур
0 : 2
Завершен
ПАОК
45+5'
Н. Оливейра
86'
Д. Аугусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - ПАОК
89'
Замена
Т. Дантас
️️️️
Ш. Шваб
88'
Замена
Виейринья
️️️️
Р. Соареш
87'
Замена
️️️️
Н. Оливейра
86'
ГОЛ! 0:2!
Д. Аугусто
82'
Желтая карточка
Ш. Шваб
Замена
Г. Ксенитидис
️️️️
Х. Диас
81'
81'
Замена
Т. Мург
️️️️
Х. Нарей
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
81'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Й. Мартенссон
65'
61'
Желтая карточка
Р. Соареш
Желтая карточка
Д. Флорес
53'
45'
+6
Желтая карточка
Д. Аугусто
Желтая карточка
Д. Коловос
45'
+6
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
Н. Оливейра
Пас отдал
Х. Нарей
19'
Замена
А. Живкович
️️️️
О. Эль-Каддури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
10
Надрей Даго
ЛВ
17
Йохан Мартенссон
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
99
Яннис Анестис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панетоликос
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
3-3-2-3
4
Ларссон
5
Младен
54
Лиавас
17
Мартенссон
20
Флорес
22
Коловос
10
Даго
20
Диас
80
Карелис
3
Хухумис
99
Анестис
4-3-2-1
24
Котарски
25
Састре
15
Ингасон
3
Кулиеракис
55
Соареш
8
Аугусто
22
Шваб
7
Эль-Каддури
7
Нарей
45
Константелиас
7
Оливейра
20
Диас
23
Ксенитидис
23
Ксенитидис
20
Диас
17
Мартенссон
27
Шенгелия
27
Шенгелия
17
Мартенссон
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
55
Соареш
20
Виейринья
20
Виейринья
55
Соареш
7
Эль-Каддури
14
Живкович
14
Живкович
7
Эль-Каддури
22
Шваб
26
Дантас
26
Дантас
22
Шваб
7
Нарей
99
Мург
99
Мург
7
Нарей
Остались в запасе
Панетоликос
ПАОК
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Панетоликос - ПАОК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
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