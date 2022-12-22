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Расписание матчей
Испания. Кубок
Герника - Сельта
Герника - Сельта: обзор матча 22 декабря 2022
Герника
22.12.2022, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Герника - Сельта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Герника
Испания. Кубок, 1/64 финала
Герника
0 : 2
01.11.2023
Унионистас де Саламанка
Испания. Кубок, 2 раунд
Герника
0 : 3
22.12.2022
Сельта
Испания. Кубок, 1 раунд
Герника
1 : 0
12.11.2022
Леганес
Испания. Кубок, 1 раунд
Герника
1 : 2
02.12.2021
Эйбар
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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