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Расписание матчей
Испания. Кубок
Овьедо - Гранада
Овьедо - Гранада: обзор матча 22 декабря 2022
Овьедо
22.12.2022, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Гранада
8'
О. Луэнго
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Гранада
Замена
Борха
️️️️
С. Обенг
90'
86'
Желтая карточка
Р. Санчес
86'
Красная карточка
М. Рубио
Замена
Луисми
️️️️
В. Росада
82'
81'
Замена
Р. Санчес
️️️️
Х. Сильва
75'
Желтая карточка
Х. Сильва
73'
Замена
С. Руис
️️️️
Б. Сарагоса
73'
Замена
М. Узуни
️️️️
Н. Петрович
Желтая карточка
А. Бретонес
68'
Желтая карточка
К. Куандреди
60'
Замена
М. Флорес
️️️️
Б. Санчес
60'
46'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Я. Бодигер
46'
Замена
Р. Рочина
️️️️
А. Переа
ГОЛ! 1:0!
О. Луэнго
Пас отдал
К. Куандреди
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Надаль
ВР
23
Абель Бретонес
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
16
Борха Санчес
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
31
Мангель Прендес
ЦП
17
Лукас Ахиядо
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
17
Вити Росада
ЦФ
6
Джимми Суарес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Гранада
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Овьедо
1
Кентен Браа
ВР
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
86
Алекс Кардеро
ЦП
20
Марсело Флорес
ЦП
33
Марио Фуэнте
ЦФ
17
Борха
ЦФ
22
Уго Рама
ЦФ
Гранада
21
Карлос Нева
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Серхио Руис
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
3-3-4
13
Надаль
23
Бретонес
12
Кальво
15
Луэнго
16
Санчес
88
Куандреди
31
Прендес
17
Ахиядо
6
Суарес
17
Росада
20
Обенг
4-2-3-1
17
Куини
33
Сильва
12
Рубио
16
Диас
18
Петрович
14
Бодигер
29
Соро
15
Сарагоса
80
Переа
19
Молина
17
Росада
19
Луисми
19
Луисми
17
Росада
16
Санчес
20
Флорес
20
Флорес
16
Санчес
20
Обенг
17
Борха
17
Борха
20
Обенг
33
Сильва
2
Санчес
2
Санчес
33
Сильва
15
Сарагоса
8
Руис
8
Руис
15
Сарагоса
18
Петрович
10
Узуни
10
Узуни
18
Петрович
80
Переа
16
Рочина
16
Рочина
80
Переа
14
Бодигер
7
Кальехон
7
Кальехон
14
Бодигер
Остались в запасе
Овьедо
Гранада
1
Кентен Браа
ВР
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
86
Алекс Кардеро
ЦП
33
Марио Фуэнте
ЦФ
22
Уго Рама
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
21
Карлос Нева
ЛЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
1
Кентен Браа
ВР
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
86
Алекс Кардеро
ЦП
33
Марио Фуэнте
ЦФ
22
Уго Рама
ЦФ
Остались в запасе
21
Карлос Нева
ЛЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Овьедо - Гранада
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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