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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Мексика
Аргентина - Мексика: обзор матча 26 ноября 2022
Аргентина
26.11.2022, суббота, 22:00
Чемпионат мира, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Мексика
64'
Л. Месси
87'
Э. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Мексика
89'
Желтая карточка
Р. Альварадо
ГОЛ! 2:0!
Э. Фернандес
Пас отдал
Л. Месси
87'
73'
Замена
Р. Альварадо
️️️️
И. Лосано
Замена
К. Ромеро
️️️️
А. Ди Мария
69'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
А. Мак Аллистер
69'
66'
Желтая карточка
Э. Эррера
66'
Замена
Р. Хименес
️️️️
К. Альварес
66'
Замена
У. Антуна
️️️️
А. Вега
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Ди Мария
64'
Замена
Н. Молина
️️️️
Г. Монтиэль
63'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Л. Мартинес
63'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Г. Родригес
57'
50'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
Желтая карточка
Г. Монтиэль
43'
42'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
А. Гуардадо
22'
Желтая карточка
Н. Араужо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
22
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Алексис Вега
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Мексика
1
Альфредо Талавера
ВР
12
Родольфо Кота
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Карлос Родригес
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
25
Роберто Альварадо
ПВ
15
Уриэль Антуна
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
20
Хенри Мартин
ЦФ
4-3-2-1
23
Мартинес
8
Акунья
19
Отаменди
6
Мартинес
4
Монтиэль
18
Родригес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
11
Ди Мария
10
Месси
22
Мартинес
3-3-2-1-1
13
Очоа
2
Араужо
15
Морено
3
Монтес
2
Альварес
24
Чавес
23
Гальярдо
16
Эррера
18
Гуардадо
22
Лосано
10
Вега
18
Родригес
8
Фернандес
8
Фернандес
18
Родригес
11
Ди Мария
13
Ромеро
13
Ромеро
11
Ди Мария
4
Монтиэль
26
Молина
26
Молина
4
Монтиэль
20
Мак Аллистер
14
Паласиос
14
Паласиос
20
Мак Аллистер
22
Мартинес
9
Альварес
9
Альварес
22
Мартинес
18
Гуардадо
14
Гутьеррес
14
Гутьеррес
18
Гуардадо
22
Лосано
25
Альварадо
25
Альварадо
22
Лосано
10
Вега
15
Антуна
15
Антуна
10
Вега
2
Альварес
9
Хименес
9
Хименес
2
Альварес
Остались в запасе
Аргентина
Мексика
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
1
Альфредо Талавера
ВР
12
Родольфо Кота
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Карлос Родригес
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
11
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
20
Хенри Мартин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфредо Талавера
ВР
12
Родольфо Кота
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Карлос Родригес
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
11
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
20
Хенри Мартин
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Аргентина - Мексика
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Лусаил Иконик
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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