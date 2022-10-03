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    Расписание матчей 03-10-2022

    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2022, 47 тур
    3 октября, понедельник
    00:00
    Канзаc Сити
    1:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    3 октября, понедельник
    03:30
    Нэшвилл
    1:2
    Хьюстон
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 6 тур
    3 октября, понедельник
    18:00
    ПАС
    1:4
    Панетоликос
    Матч завершен
    3 октября, понедельник
    20:00
    АЕК
    4:1
    Ионикос
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 11 тур
    3 октября, понедельник
    19:00
    Крылья Советов
    0:0
    Краснодар
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 8 тур
    3 октября, понедельник
    20:00
    Карагюмрюк
    1:2
    Истанбулспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 11 тур
    3 октября, понедельник
    20:00
    Нордшелланд
    3:1
    Рандерс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 8 тур
    3 октября, понедельник
    21:45
    Верона
    1:2
    Удинезе
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 7 тур
    3 октября, понедельник
    22:00
    Райо Вальекано
    2:1
    Эльче
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 9 тур
    3 октября, понедельник
    22:00
    Лестер
    4:0
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 8 тур
    3 октября, понедельник
    22:15
    Маритиму
    1:2
    Каза Пиа
    Матч завершен
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