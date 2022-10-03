сентябрь 2022
октябрь 2022
США. МЛС 2022, 47 тур
Греция. Суперлига (2022/2023), 6 тур
Россия. Премьер-лига (2022/2023), 11 тур
3 октября, понедельник
19:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2022/2023), 8 тур
3 октября, понедельник
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2022/2023), 11 тур
3 октября, понедельник
20:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2022/2023), 8 тур
Испания. Примера (2022/2023), 7 тур
3 октября, понедельник
22:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2022/2023), 9 тур
3 октября, понедельник
22:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2022/2023), 8 тур