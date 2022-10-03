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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эльче
Райо Вальекано - Эльче: обзор матча 03 октября 2022
Райо Вальекано
03.10.2022, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
40'
С. Камельо
90+6'
У. Лопес
32'
Л. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Эльче
ГОЛ! 2:1!
У. Лопес
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
К. Клер
89'
Желтая карточка
Т. Моренте
85'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Л. Бойе
Замена
С. Санчес
️️️️
А. Гарсия
84'
83'
Желтая карточка
Э. Понсе
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
О. Трехо
83'
81'
Желтая карточка
П. Лирола
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Валентин
73'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
73'
73'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Р. Марти
73'
Замена
Э. Роко
️️️️
Д. Гонсалес
69'
Желтая карточка
Л. Бойе
65'
Желтая карточка
Э. Бадия
Замена
У. Лопес
️️️️
С. Комесанья
63'
56'
Замена
П. Милья
️️️️
Д. Кина
47'
Желтая карточка
Д. Кина
ГОЛ! 1:1!
С. Камельо
Пас отдал
О. Трехо
40'
Желтая карточка
О. Трехо
34'
32'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бойе
Пас отдал
Ж. Гумбау
23'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
28
Хесус Лопес
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
24
Лежен
20
Баллиу
23
Валентин
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
10
Камельо
3-3-2-2
13
Бадия
13
Паласиос
16
Гонсалес
6
Фернандес
14
Лирола
6
Гумбау
18
Клер
10
Гути
8
Кина
15
Бойе
9
Марти
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
14
Комесанья
8
Лопес
8
Лопес
14
Комесанья
8
Трехо
14
Посо
14
Посо
8
Трехо
18
Гарсия
25
Санчес
25
Санчес
18
Гарсия
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
16
Гонсалес
3
Роко
3
Роко
16
Гонсалес
15
Бойе
20
Моренте
20
Моренте
15
Бойе
8
Кина
11
Милья
11
Милья
8
Кина
9
Марти
9
Понсе
9
Понсе
9
Марти
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эльче
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
11
Ранди Нтека
АП
12
Бебе
ЛВ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
28
Хесус Лопес
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
18
Джон Дональд
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
11
Ранди Нтека
АП
12
Бебе
ЛВ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
28
Хесус Лопес
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
18
Джон Дональд
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Райо Вальекано - Эльче
1
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
8
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
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