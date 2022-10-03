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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Сиэтл
Канзаc Сити - Сиэтл: обзор матча 03 октября 2022
Канзаc Сити
03.10.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 47 тур
1 : 0
Завершен
Сиэтл
41'
W. Agada
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Сиэтл
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Расселл
90'
+3
81'
Замена
Л. Чу
️️️️
Д. Атенсио
Замена
К. Форд
️️️️
Э. Томми
78'
Замена
K. Pierre
️️️️
G. Zusi
78'
77'
Желтая карточка
Д. Атенсио
76'
Замена
E. Dobbelaere
️️️️
К. Рольдан
76'
Замена
J. Medranda
️️️️
Д. Моррис
66'
Замена
W. Bruin
️️️️
Х. Арреага
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
66'
49'
Желтая карточка
Х. Арреага
46'
Замена
F. Montero
️️️️
Д. Лейва
ГОЛ! 1:0!
W. Agada
41'
Желтая карточка
Э. Томми
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
44
Бен Свит
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
22
William Agada
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
12
Кортне Форд
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
3-5-3
8
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
27
Томми
15
Эспиноза
54
77
Расселл
44
Свит
20
Шаллой
1
22
4-4-1-1
24
Фрай
16
Рольдан
28
Гомес Андраде
3
Арреага
5
Толо
7
Рольдан
11
Русняк
6
Лейва
14
Лодейро
13
Моррис
12
Атенсио
27
Томми
12
Форд
12
Форд
27
Томми
8
2
2
8
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
77
Расселл
11
11
77
Расселл
13
Моррис
94
94
13
Моррис
7
Рольдан
45
45
7
Рольдан
12
Атенсио
7
Чу
7
Чу
12
Атенсио
6
Лейва
12
12
6
Лейва
3
Арреага
29
29
3
Арреага
Остались в запасе
Канзаc Сити
Сиэтл
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Канзаc Сити - Сиэтл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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