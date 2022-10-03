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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Каза Пиа
Маритиму - Каза Пиа: обзор матча 03 октября 2022
Маритиму
03.10.2022, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 2
Завершен
Каза Пиа
11'
Хадаш
18'
Клейтон
71'
Л. Лелу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Каза Пиа
85'
Желтая карточка
Р. Мартинс
84'
Желтая карточка
J. Nunes
Замена
Э. Коста
️️️️
Хадаш
81'
Замена
Х. Рамирес
️️️️
А. Видигаль
81'
81'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
С. Годвин
81'
Замена
L. Bolgado
️️️️
А. Тайра
Замена
R. Brito
️️️️
М. Москера
73'
Замена
Ф. Шина
️️️️
С. Бельтраме
73'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Лелу
Красная карточка
В. Коста
68'
66'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Р. Бару
Замена
Д. Катамо
️️️️
Ж. Афонсо
61'
56'
Замена
Нето
️️️️
Клейтон
46'
Замена
J. Nunes
️️️️
Куни
Пенальти не реализован!
Хадаш
45'
+5
45'
+3
Вторая желтая
Н. Золотич
29'
Желтая карточка
Н. Золотич
Желтая карточка
Ж. Афонсо
21'
18'
ГОЛ! 1:1!
Клейтон
Пас отдал
Л. Лелу
Желтая карточка
М. Москера
13'
ГОЛ! 1:0!
Хадаш
Пас отдал
К. Винк
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
21
Жоао Афонсо
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
3
Мойзес Москера
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
15
Леонарду Лелу
ЦП
77
Савиур Годвин
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
10
Куни
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Маритиму
98
Витор Эудес
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
8
Rafael Brito
ЦП
36
Joel Soñora
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
6
Нето
ЦП
28
Vitó
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
3-3-1-4
87
Коста
5
Андраде
2
Винк
21
Афонсо
66
8
Хадаш
7
Видигаль
29
3
Москера
10
Бельтраме
95
Таго
3-4-3
33
13
44
Золотич
15
Варела
6
Тайра
28
Бару
15
Лелу
42
Соарес
10
Куни
90
Клейтон
77
Годвин
10
Бельтраме
45
Шина
45
Шина
10
Бельтраме
3
Москера
8
8
3
Москера
21
Афонсо
10
Катамо
10
Катамо
21
Афонсо
7
Видигаль
19
Рамирес
19
Рамирес
7
Видигаль
8
Хадаш
12
Коста
12
Коста
8
Хадаш
6
Тайра
4
4
6
Тайра
10
Куни
30
30
10
Куни
28
Бару
88
Брайс
88
Брайс
28
Бару
90
Клейтон
6
Нето
6
Нето
90
Клейтон
77
Годвин
9
Мартинс
9
Мартинс
77
Годвин
Остались в запасе
Маритиму
Каза Пиа
98
Витор Эудес
ВР
36
Joel Soñora
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
36
Joel Soñora
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Маритиму - Каза Пиа
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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