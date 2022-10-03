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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Рандерс
Нордшелланд - Рандерс: обзор матча 03 октября 2022
Нордшелланд
03.10.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Рандерс
1'
Э. Нуама
8'
А. Шельдеруп
77'
А. Шельдеруп
88'
Э. Бабаян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Рандерс
88'
ГОЛ! 3:1!
Э. Бабаян
Замена
Э. Марксен
️️️️
А. Нагало
87'
82'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
Замена
Д. Свенссон
️️️️
О. Вилладсен
82'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
А. Шельдеруп
81'
ГОЛ! 3:0!
А. Шельдеруп
Пас отдал
Я. Кристенсен
77'
Замена
️️️️
М. Диоманде
73'
Замена
О. Антман
️️️️
М. Хансен
73'
71'
Замена
М. Энггор
️️️️
Ф. Лауэнборг
71'
Замена
Х. Андерссон
️️️️
С. Гравес
70'
Желтая карточка
Я. Анкерсен
60'
Желтая карточка
С. Гравес
46'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
С. Одей
46'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
М. Педерсен
26'
Желтая карточка
Ф. Лауэнборг
ГОЛ! 2:0!
А. Шельдеруп
Пас отдал
О. Вилладсен
8'
ГОЛ! 1:0!
Э. Нуама
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
13
Андреас Хансен
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Нордшелланд
15
Эрик Марксен
ЦЗ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Рандерс
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
7
Александар Станкович
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
1-3-2-5
4
Хансен
33
Кристенсен
10
Диоманде
2
Бидструп
21
Шельдеруп
9
Хансен
3
Фрезе
7
Нуама
39
Нагало
2
Вилладсен
13
Хансен
3-3-1-2
30
Карльгрен
15
Копплин
3
Хег
28
Гравес
4
Йонсен
9
Анкерсен
14
Лауэнборг
24
Кеинде
98
Одей
45
Эго
39
Нагало
15
Марксен
15
Марксен
39
Нагало
2
Вилладсен
24
Свенссон
24
Свенссон
2
Вилладсен
9
Хансен
11
Антман
11
Антман
9
Хансен
21
Шельдеруп
8
Нигрен
8
Нигрен
21
Шельдеруп
28
Гравес
6
Андерссон
6
Андерссон
28
Гравес
12
Педерсен
12
Педерсен
14
Лауэнборг
6
Энггор
6
Энггор
14
Лауэнборг
98
Одей
11
Бундгор
11
Бундгор
98
Одей
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
Педерсен
11
Бабаян
11
Бабаян
Педерсен
Остались в запасе
Нордшелланд
Рандерс
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
7
Александар Станкович
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Остались в запасе
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
7
Александар Станкович
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Нордшелланд - Рандерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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