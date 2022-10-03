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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Динамо Хьюстон
Нэшвилл - Динамо Хьюстон: обзор матча 03 октября 2022
Нэшвилл
03.10.2022, понедельник, 03:30
США. МЛС, 47 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Хьюстон
90+6'
У. Циммерман
30'
С. Феррейра (П)
39'
С. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Динамо Хьюстон
ГОЛ! 1:2!
У. Циммерман
Пас отдал
Д. Ловиц
90'
+6
90'
+4
Вторая желтая
Т. Хадебе
Желтая карточка
T.
90'
+3
90'
Замена
Д. Керен
️️️️
А. Карраскилья
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Я. Шаффельбург
85'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
D. Romney
85'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Д. МакКарти
75'
71'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
С. Феррейра
Замена
T.
️️️️
С. Джей Сапонг
64'
57'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Кинтеро
48'
Желтая карточка
Т. Хадебе
39'
ГОЛ! 0:2!
С. Феррейра
Пас отдал
Кинтеро
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
22
Матиас Вера
ОП
22
Фафа Пико
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Нэшвилл
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
12
T.
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
3-4-3
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
11
Леаль
13
МакКарти
10
Мухтар
54
18
Шаффельбург
18
Мур
9
Сапонг
3-1-3-3
12
Кларк
26
Паркер
15
Хадебе
21
Лундквист
22
Вера
22
Пико
8
Карраскилья
21
Бэйрд
24
Дорси
25
Кинтеро
11
Феррейра
9
Сапонг
12
12
9
Сапонг
13
МакКарти
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
13
МакКарти
4
23
Вашингтон
23
Вашингтон
4
18
Шаффельбург
9
9
18
Шаффельбург
8
Карраскилья
24
Керен
24
Керен
8
Карраскилья
25
Кинтеро
16
Эррера
16
Эррера
25
Кинтеро
11
Феррейра
29
Джанкуа
29
Джанкуа
11
Феррейра
Остались в запасе
Нэшвилл
Динамо Хьюстон
15
Эрик Миллер
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
15
Эрик Миллер
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Нэшвилл - Динамо Хьюстон
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Новости команд
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