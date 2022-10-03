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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Ионикос
АЕК - Ионикос: обзор матча 03 октября 2022
АЕК
03.10.2022, понедельник, 20:00
Греция. Суперлига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Ионикос
6'
М. Гачинович
26'
Л. Гарсия
62'
С. Араухо
65'
М. Гачинович
90+4'
Б. Фадига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Ионикос
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
Б. Фадига
Замена
М. Косидис
️️️️
С. Араухо
88'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
М. Гачинович
82'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
70'
Замена
С. Цубер
️️️️
Л. Гарсия
70'
Замена
П. Манталос
️️️️
О. Пинеда
70'
67'
Замена
В. Манцис
️️️️
Н. Иоаннидис
67'
Замена
F. Milo
️️️️
Ф. Антуньес
67'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
R. Ofosu
ГОЛ! 4:0!
М. Гачинович
Пас отдал
Н. Элиассон
65'
ГОЛ! 3:0!
С. Араухо
62'
46'
Замена
Б. Фадига
️️️️
Р. Чибса
42'
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
ГОЛ! 2:0!
Л. Гарсия
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Гачинович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Ионикос
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Александер Франссон
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Ионикос
1
Армандо Перллеши
ВР
25
Federico Milo
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
10
Хавьер Мендоса
АП
7
Бандиугу Фадига
АП
29
Зинедин Машаш
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
4-2-2-2
23
Станкович
12
Рота
21
Вида
5
Мохаммади
2
Мукуди
17
Элиассон
4
Шиманьски
25
Пинеда
8
Гачинович
99
Гарсия
21
Араухо
1-5-5
15
Валерианос
6
Антуньес
22
Мигас
13
Чибса
4
Цириготис
15
Ромао
1
Хутесиотис
29
Иоаннидис
87
Каньяс
17
Ловера
11
99
Гарсия
7
Цубер
7
Цубер
99
Гарсия
8
Гачинович
6
Галанопулос
6
Галанопулос
8
Гачинович
25
Пинеда
20
Манталос
20
Манталос
25
Пинеда
21
Араухо
9
Косидис
9
Косидис
21
Араухо
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
6
Антуньес
25
25
6
Антуньес
13
Чибса
7
Фадига
7
Фадига
13
Чибса
11
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
11
29
Иоаннидис
14
Манцис
14
Манцис
29
Иоаннидис
Остались в запасе
АЕК
Ионикос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
1
Армандо Перллеши
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
10
Хавьер Мендоса
АП
29
Зинедин Машаш
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Остались в запасе
1
Армандо Перллеши
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
10
Хавьер Мендоса
АП
29
Зинедин Машаш
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча АЕК - Ионикос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
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