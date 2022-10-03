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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов - Краснодар: обзор матча 03 октября 2022
Крылья Советов
03.10.2022, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Краснодар
89'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
О. Олусегун
Замена
В. Хубулов
️️️️
М. Глушенков
89'
Замена
С. Бабкин
️️️️
А. Коваленко
88'
78'
Замена
Д. Окоронкво
️️️️
К. Ленини
74'
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Ионов
Замена
А. Чиркович
️️️️
Д. Якуба
73'
Замена
М. Витюгов
️️️️
С. Пиняев
73'
Желтая карточка
М. Глушенков
72'
Желтая карточка
Г. Бейл
38'
38'
Желтая карточка
Кайо
Замена
Г. Зотов
️️️️
Ю. Горшков
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
90
Александр Кокшаров
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ломаев
4
Горшков
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Якуба
8
Коваленко
9
Пиняев
11
Рахманович
29
Ежов
10
Глушенков
4-1-1-3-1
39
Сафонов
82
Волков
31
Кайо
4
Литвинов
2
Рамирес
6
Ленини
7
Баньяц
11
Ионов
88
Кривцов
8
Сперцян
6
Олусегун
4
Горшков
31
Зотов
31
Зотов
4
Горшков
9
Пиняев
8
Витюгов
8
Витюгов
9
Пиняев
8
Коваленко
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Коваленко
10
Глушенков
8
Хубулов
8
Хубулов
10
Глушенков
8
Якуба
32
Чиркович
32
Чиркович
8
Якуба
6
Олусегун
90
Кокшаров
90
Кокшаров
6
Олусегун
11
Ионов
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Ионов
6
Ленини
20
Окоронкво
20
Окоронкво
6
Ленини
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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