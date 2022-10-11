Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 11-10-2022

    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 31 тур
    11 октября, вторник
    00:30
    Атлетико Гойяненсе
    1:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    02:00
    Сантос
    4:1
    Жувентуде
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 16 тур, группа 2
    11 октября, вторник
    11:30
    СКА-Хабаровск-2
    4:3
    Химки-2
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    12:30
    Динамо Вл
    2:1
    Космос
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 1 тур
    11 октября, вторник
    14:30
    Легион
    0:4
    Черноморец
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 4 тур, группа G
    11 октября, вторник
    19:45
    Копенгаген
    0:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    22:00
    Боруссия
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 4 тур, группа H
    11 октября, вторник
    19:45
    Маккаби
    2:0
    Ювентус
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    22:00
    ПСЖ
    1:1
    Бенфика
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 9 тур
    11 октября, вторник
    21:45
    Уиган Атлетик
    1:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 7 тур
    11 октября, вторник
    21:45
    Данди Юнайтед
    1:0
    Хиберниан
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 4 тур, группа E
    11 октября, вторник
    22:00
    Динамо
    1:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    22:00
    Милан
    0:2
    Челси
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 4 тур, группа F
    11 октября, вторник
    22:00
    Шахтер
    1:1
    Реал
    Матч завершен
    11 октября, вторник
    22:00
    Селтик
    0:2
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11