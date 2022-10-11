сентябрь 2022
октябрь 2022
Бразилия. Серия А 2022, 31 тур
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 16 тур, группа 2
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 1 тур
11 октября, вторник
14:30
Матч завершен
Лига чемпионов (2022/2023), 4 тур, группа G
11 октября, вторник
19:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2022/2023), 4 тур, группа H
Англия. Чемпионшип (2022/2023), 9 тур
11 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 7 тур
11 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2022/2023), 4 тур, группа E
Лига чемпионов (2022/2023), 4 тур, группа F